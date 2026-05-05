Estrena el Samsung Galaxy S26 Ultra con Telcel y llévate una pantalla de regalo

En Telcel queremos que disfrutes el lanzamiento del Samsung Galaxy S26 Ultra con un beneficio especial.

Al adquirir tu Galaxy S26 Ultra de 256 GB en un Plan Telcel Libre VIP, ¡te llevas de regalo una pantalla Samsung Crystal UHD de 43 pulgadas! Es la oportunidad ideal para conectar tu ecosistema Samsung.

Este equipo llega en 2026 con un enfoque en productividad y contenido multimedia. Combina un diseño sofisticado con funciones avanzadas pensadas para facilitar tus actividades diarias, tanto en el trabajo como en tus momentos de entretenimiento. Conoce sus características y anímate a probarlo.

Innovación y rendimiento en tus manos

El Samsung Galaxy S26 Ultra cuenta con una pantalla de 6.9 pulgadas QHD+ Dynamic AMOLED 2X con frecuencia de actualización de 120 Hz, lo que se traduce en una visualización fluida. Además, integra un marco de Armor Aluminum y esquinas ergonómicas para un agarre cómodo.

Gracias al procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, el dispositivo ofrece un desempeño eficiente incluso en sesiones intensas de juego o multitarea. Su sistema de gestión térmica con cámara de vapor (‘Vapor Chamber’) ayuda a mantener una temperatura estable durante el uso prolongado.

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Fotografía y video de alta precisión

El sistema de cámaras del Samsung Galaxy S26 Ultra incluye un sensor principal gran angular de 200 MP, un ultra gran angular de 50 MP y un teleobjetivo de 50 MP. Esta combinación te permite capturar desde paisajes amplios hasta detalles lejanos con gran nivel de detalle.

La apertura de diafragma F1.4 en la cámara principal permite captar más luz, lo que se refleja en fotos más claras en interiores o escenas nocturnas. Esto facilita obtener imágenes con mejor iluminación sin necesidad de ajustes complejos.

Si eres amante del video, este modelo te permite grabar en UHD 8K a 30 fotogramas por segundo (30 fps). Además, con la función de bloqueo horizontal ‘Super Steady’, tus grabaciones se mantendrán niveladas sin importar el movimiento.

Inteligencia artificial que te acompaña

El Samsung Galaxy S26 Ultra integra Galaxy AI con funciones como ‘Now Nudge’, que sugiere acciones según lo que ves en pantalla, y ‘Now Brief’, que te ofrece resúmenes personalizados de tus recordatorios y eventos importantes.

También presenta la primera pantalla de privacidad integrada en un smartphone. Esta tecnología te permite ocultar información sensible de miradas ajenas. Puedes activarla de forma manual o configurarla para aplicaciones específicas.

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¡Aprovecha la promoción del Samsung Galaxy S26 Ultra en Telcel!

No esperes más para vivir la experiencia Galaxy. Adquiere en Plan Telcel Libre VIP el Samsung Galaxy S26 Ultra de 256 GB y llévate una pantalla Samsung Crystal UHD de 43 pulgadas*.

Puedes contratar tu Plan Telcel Libre VIP con un pago mensual de $2,170 (que incluye la parcialidad del equipo a plazos de $670.19 y el cargo mensual por servicio de $1,499).

El Plan Telcel Libre VIP incluye 40 GB para navegar, redes sociales ilimitadas y Cashback Telcel.

Acude a tu Centro de Atención a Clientes más cercano, con Distribuidores Autorizados Telcel, en Centros de venta Telcel, así como en tiendas Sanborns y Sears.

La pantalla se entrega directamente en el punto de venta al realizar tu contratación.

Te esperamos en Telcel para que estrenes hoy mismo. Vigencia del 30 de abril de 2026 hasta agotar existencias.

Telcel 5G, mi mejor decisión

Cuéntanos, ¿te animarás a aprovechar esta oportunidad?

*Promoción válida en Samsung Galaxy S26 Ultra de 256 GB. No aplica en versiones de 512 GB ni de 1 TB, ni en Amigo Kit.

Consulta Términos y Condiciones de esta promoción aquí.