HONOR 600, fotos creativas con IA y batería para compartirlas todo el día

Tomar fotos, grabar videos, editar contenido y compartirlo al instante ya forma parte del día a día. Pensando en ello, el nuevo HONOR 600 llega a México con funciones impulsadas por inteligencia artificial (IA), batería de gran capacidad y herramientas creativas diseñadas para quienes disfrutan capturar cada momento.

El nuevo integrante de la HONOR 600 Series incorpora cámaras de alta resolución, funciones de edición con IA y una batería pensada para acompañarte durante largas jornadas de uso.

Diseñado para crear y compartir contenido

El HONOR 600 apuesta por un diseño ligero y cómodo para usar durante todo el día. Con apenas 190 g de peso y un grosor de 7.8 mm, resulta práctico para llevar a cualquier lugar.

Además, es resistente al polvo y salpicaduras de agua en condiciones normales de uso, gracias a sus certificaciones IP68 e IP69. No solo eso, la serie HONOR 600 también obtuvo la Certificación SGS suiza de 5 estrellas por rendimiento prémium de resistencia a caídas y aplastamiento.

Está disponible en colores negro y naranja, dos opciones que acompañan el estilo moderno de esta nueva generación de smartphones HONOR.

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Fotos con IA creativas y fáciles de editar

Uno de los principales atractivos de este equipo son sus herramientas de fotografía y edición impulsadas por IA.

El HONOR 600 integra una cámara principal de 200 MP con estabilización óptica de imagen (OIS), una cámara ultra gran angular de 12 MP y una cámara frontal de 50 MP para selfies y videollamadas.

Lo más interesante es que sus funciones de IA ayudan a crear contenido de forma sencilla. Por ejemplo, puedes:

Eliminar objetos o personas no deseadas en las fotos.

Crear videos a partir de imágenes.

Aplicar efectos y movimientos cinematográficos.

Editar elementos usando comandos de voz.

También incorpora mejoras para fotografía nocturna con el ‘Modo Noche’, que ayuda a capturar escenas estables y detalladas incluso en ambientes con poca luz.

Pantalla para disfrutar al máximo

El HONOR 600 cuenta con pantalla AMOLED de 6.57 pulgadas con brillo de hasta 8000 nits.

Esto permite visualizar contenido cómodamente tanto en interiores como en exteriores. Además, integra funciones de confort visual que ayudan a reducir la fatiga ocular durante largas sesiones de uso.

Ya sea para editar fotos, ver videos o navegar en redes sociales, la experiencia visual se mantiene fluida y cómoda

Batería para acompañarte durante el día

Otro de los puntos destacados del HONOR 600 es su batería de 7000 mAh, diseñada para seguir tu ritmo todo el día mientras grabas videos, tomas fotos, juegas o navegas sin preocuparte constantemente por buscar el cargador.

También incorpora carga rápida HONOR SuperCharge de 80 W y carga inversa, por si tienes que compartir tu energía con otros dispositivos.

Rendimiento fluido para entretenimiento y multitarea

Este nuevo smartphone HONOR integra un procesador Snapdragon 7 de nueva generación, acompañado de 12 GB de RAM y 512 GB de memoria interna.

Esto te permite utilizar varias aplicaciones al mismo tiempo, guardar fotos y videos, disfrutar videojuegos o trabajar desde el celular de manera fluida.

Además, el sistema operativo MagicOS 10 (basado en Android 16), más allá de ser una capa de personalización visual, utiliza Ia IA para aprender tus hábitos y necesidades con la finalidad de ejecutar tareas de forma autónoma.

HONOR 600 Series permite conectarse fácilmente con dispositivos iPhone, Mac y computadoras Windows para transferir archivos o compartir pantalla.

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¿Cuándo sale el HONOR 600? La buena noticia es que este equipo de gama media-alta ya se encuentra disponible en tu Centro de Atención a Clientes más cercano y en la Tienda en Línea de Telcel.

Y por el precio del HONOR 600, ¡ni te preocupes! En Telcel puedes comprarlo a meses sin intereses con tarjetas participantes y sin costo de envío.

Telcel 5G, mi mejor decisión

Cuéntanos, ¿qué tanto usas la IA para tus fotos?