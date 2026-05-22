Motorola Razr 70, el celular plegable que combina estilo y potencia

El Motorola Razr 70 llega como un smartphone moderno, práctico y con mucho estilo, en un formato compacto y cómodo para el día a día.

Además, en Telcel puedes encontrar el esperado Razr 70 de 256 GB, ideal para guardar fotos, videos, apps y juegos sin preocuparte por quedarte sin memoria.

Un celular plegable para acompañarte todos los días

El diseño de este celular plegable Motorola destaca por su practicidad. Cuando está cerrado, mide 73.99 mm x 88.08 mm y pesa 188.4 g, así que cabe fácilmente en tu bolso o pantalón. Abierto, alcanza 73.99 mm x 171.30 mm, perfecto para la palma de tu mano.

Su acabado elegante y la bisagra reforzada con titanio permiten un plegado suave y duradero. Además, cuenta con protección IP48 contra polvo y salpicaduras de líquidos, y Corning Gorilla Glass 7, un cristal de gran resistencia.

Pantalla envolvente y práctica

Al abrir el Motorola Razr 70, encuentras una experiencia visual amplia y cómoda gracias a su pantalla Extreme AMOLED de 6.9 pulgadas. Ofrece colores intensos, buen nivel de brillo y movimientos fluidos para disfrutar tus series, redes sociales y videojuegos.

Pero lo más práctico es su pantalla externa de 3.6 pulgadas. Desde ahí puedes responder mensajes, abrir apps y controlar tu música sin necesidad de desplegar el teléfono. Esto hace que muchas tareas cotidianas sean más rápidas.

En el apartado de audio, cuenta con dos potentes altavoces Dolby Atmos® pensados para ofrecer mayor claridad al escuchar música, películas, llamadas y videollamadas.

Cámaras inteligentes, fotos creativas

El sistema de cámaras del Motorola Razr más nuevo está diseñado para ayudarte a capturar momentos importantes sin complicarte con configuraciones manuales.

Integra dos cámaras traseras de 50 MP impulsadas por inteligencia artificial y un lente ultra gran angular con Macro Vision de 50 MP. Esto permite mejorar automáticamente la iluminación, el color y el enfoque en cada toma.

Su cámara frontal de 32 MP también ayuda a tomar videollamadas y selfies claras y detalladas.

Además, el modo Flex View aprovecha el diseño plegable del teléfono para funcionar como su propio soporte. Solo apóyalo en cualquier superficie y captura selfies, videos o fotos grupales sin usar las manos ni necesitar tripié.



Rendimiento fluido para trabajo y entretenimiento

El Motorola Razr 70 incorpora el procesador MediaTek Dimensity 7450X, desarrollado para ofrecer un desempeño rápido y estable tanto en multitarea como en apps de entretenimiento y consumo de contenido.

A esto se suman sus 12 GB de RAM física y la tecnología ‘RAM Boost’, que optimiza automáticamente el rendimiento mediante inteligencia artificial.

La versión del Razr 70 disponible en Telcel con 256 GB de almacenamiento es una de las más buscadas por el público, ya que combina de forma equilibrada el formato plegable con un precio competitivo y una capacidad pensada para guardar fotos de alta resolución, videos 4K y todas tus aplicaciones favoritas sin preocuparte por el espacio.

Batería para más de un día

Otro punto fuerte del Motorola Razr que se dobla es su batería de 4800 mAh, capaz de ofrecer más de un día de autonomía con una sola carga.

Cuando necesites reponer energía rápidamente, la carga TurboPower™ de 30 W la recarga en pocos minutos. También integra carga inalámbrica de 15 W para mayor comodidad.

¿Cuándo sale el Motorola Razr 70?

Si te preguntas cuándo sale el Motorola Razr 70, la buena noticia es que este modelo se acaba de lanzar en México este mes de mayo.

Ya puedes encontrar el Motorola Razr 70 de 256 GB en Centros de Atención a Clientes, Distribuidores Autorizados y, por supuesto, la Tienda en Línea de Telcel.

Este nuevo smartphone puede ser ese dispositivo diferente, moderno y funcional que necesitas.

Telcel 5G, mi mejor decisión.

Cuéntanos, ¿te gustan los celulares plegables como el Razr 70?