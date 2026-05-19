Moto g17 llega con la cámara y el audio que querrás probar

¿Buscas un smartphone con buena cámara, pantalla amplia y batería que te siga el ritmo? Motorola lleva tiempo perfeccionando una fórmula que parece sencilla, pero que requiere equilibrio: crear equipos que brinden una experiencia de diseño y uso prémium sin dejar de ser accesibles.

El Moto g17 es su nueva apuesta en esta línea. Un equipo que destaca por su combinación de diseño moderno, buen rendimiento y funciones que se notan en el día a día.

¿Por qué el Moto g17, uno de los Motorola más recientes, podría convertirse en tu próximo smartphone? Aquí te damos las razones.

Fotos con calidad Sony

Quizá has escuchado que “más megapíxeles no siempre significan mejores fotos”. Motorola lo sabe y por eso estrena el sensor Sony LYTIA™ 600 en la familia moto G, tecnología que se encuentra en celulares de gama alta.

Con el Moto g17 notarás colores fieles a la realidad y buen manejo de detalles en luces y sombras.

Cámara principal de 50 MP con apertura f/1.9 (esto significa que entra mucha luz al sensor), que captura fotos claras incluso de noche o con poca luz.

con apertura f/1.9 (esto significa que entra mucha luz al sensor), que captura fotos claras incluso de noche o con poca luz. Ultra gran angular de 5 MP ideal para que nadie se quede fuera de la foto grupal o para capturar arquitectura o paisajes completos sin necesidad de alejarte.

ideal para que nadie se quede fuera de la foto grupal o para capturar arquitectura o paisajes completos sin necesidad de alejarte. Su cámara frontal de 32 MP es la cámara para selfies con mayor resolución en la historia de Moto G. Tus fotos de perfil y videollamadas se verán nítidas.

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Diseño y pantalla que enamoran a la vista y al tacto

Una de las características del Moto g17 que notarás primero es su elegancia. Presenta un acabado de cuero vegano que se siente increíble en tus manos y ofrece un agarre seguro.

Cuenta con Gorilla Glass 3, un vidrio resistente a caídas y rayaduras cotidianas, y está protegido contra polvo y salpicaduras de agua (certificación IP64), listo para acompañarte a la playa o bajo la lluvia ligera.

Ofrece una pantalla de 6.72 pulgadas con resolución Full HD+ (1080×2400 píxeles), lo que se traduce en que los textos se ven tan nítidos como si estuvieran impresos.

¿Usas el teléfono bajo el sol directo? Este equipo cuenta con un brillo máximo de 1,050 nits, lo que permite que el contenido siga siendo perfectamente legible incluso en exteriores.

Potencia para tus juegos y apps favoritas

El cerebro del Motorola g17 es su procesador MediaTek Helio G81 Extreme. Cabe señalar que la “G” en Helio G significa Gaming. MediaTek diseñó esta línea de chips para ofrecer rendimiento fluido en juegos, videos y multitarea.

El chip tiene 8 núcleos de procesamiento (Octa-Core, es decir, ocho unidades trabajando en paralelo) para gestionar tareas intensas y cotidianas de bajo consumo.

También cuenta con MediaTek HyperEngine, tecnología que ofrece una gestión inteligente de recursos para garantizar rendimiento fluido en juegos exigentes.

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El Moto g17 cuenta con 8 GB de memoria RAM física, además de la función ‘RAM Boost’, que permite usar parte del almacenamiento interno como RAM virtual adicional, llegando hasta 16 GB totales. Así, tu teléfono responde bien incluso si abres muchas aplicaciones al mismo tiempo.

A esto se suma un sonido espectacular. Tiene dos bocinas con tecnología Dolby Atmos, poco común en esta gama. Lo que significa que escucharás tu música y series con un audio envolvente y claro.

Batería que te acompaña todo el día

El Moto g17 tiene una batería de 5200 mAh que te ofrece hasta dos días de uso moderado con una sola carga. Y si necesitas un extra de energía, su carga rápida TurboPower te sacará de apuros en minutos.

El Moto g17 está optimizado para la Red 4G de Telcel, la de mayor cobertura y velocidad en México.

Con todas estas características, el precio del Motorola g17 se te hará increíblemente accesible. Por supuesto, lo encuentras en la Tienda en Línea de Telcel.

Cuéntanos, ¿optarías por el Moto g17 como tu próximo equipo?