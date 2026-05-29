HONOR 400 Lite, el smartphone con IA que te va a sorprender

Los smartphones HONOR siguen apostando por combinar diseño, potencia y herramientas inteligentes para facilitar tu día a día. El HONOR 400 Lite llega a Telcel como una buena opción si buscas un equipo moderno, ligero y con funciones avanzadas de fotografía e inteligencia artificial (IA).

Si te preguntas qué gama es el HONOR 400 Lite, te gustará saber que este dispositivo de gama media ofrece una experiencia equilibrada en pantalla, cámara y rendimiento. Además, integra funciones prácticas pensadas para facilitar el uso diario y disfrutar de tus fotos y contenidos favoritos.

HONOR 400 Lite: características que destacan desde el primer vistazo

El HONOR 400 Lite apuesta por un diseño elegante y cómodo de usar. Su cuerpo delgado y ligero facilita llevarlo a todos lados, mientras que su pantalla AMOLED de 6.7 pulgadas ofrece una experiencia visual inmersiva. Gracias a sus colores vibrantes, negros profundos y brillo de hasta 3500 nits, el contenido se ve con claridad incluso bajo luz solar directa.

Otras características del HONOR 400 Lite que llaman la atención son:

Cámara principal de 108 MP con la que tus fotos destacarán por su resolución y colores vivos.

con la que tus fotos destacarán por su resolución y colores vivos. Cámara frontal de 16 MP con luz integrada para lograr que tu rostro siempre luzca iluminado de manera natural.

con luz integrada para lograr que tu rostro siempre luzca iluminado de manera natural. Batería de 5230 mAh para aguantar maratones de streaming, navegación GPS y uso diario.

para aguantar maratones de streaming, navegación GPS y uso diario. Botón de cámara IA con el que puedes tomar fotos, grabar video y hacer zoom de forma muy práctica.

con el que puedes tomar fotos, grabar video y hacer zoom de forma muy práctica. Memoria RAM de 8 GB.

Almacenamiento interno de 256 GB.

Peso de 171 g y grosor de 7.29 mm.

Tasa de refresco o actualización de imagen de 120 Hz hace que navegar en redes sociales, jugar o ver videos se sienta fluido.

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MediaTek Dimensity 7025 Ultra: rendimiento fluido para tu día

Uno de los puntos más llamativos del HONOR 400 Lite es su procesador MediaTek Dimensity 7025 Ultra, diseñado para ofrecer un desempeño ágil en multitarea, entretenimiento y conectividad.

El procesador del HONOR 400 Lite integra arquitectura de 6 nanómetros que ayuda a optimizar el rendimiento y el consumo energético. Esto se traduce en una experiencia más fluida al cambiar entre apps, ver contenido en streaming o disfrutar videojuegos.

Hablando de juegos, el MediaTek Dimensity 7025 Ultra cuenta con ‘MediaTek HyperEngine’, una tecnología que optimiza distintos procesos del teléfono para que tengas partidas fluidas, sin interrupciones y con mejor respuesta táctil.

Además, su compatibilidad con la Red 5G de Telcel permite descargar contenido, compartir archivos y navegar con mayor velocidad.

Inteligencia artificial, la gran protagonista

Una de las características del HONOR 400 Lite es la integración de funciones impulsadas por inteligencia artificial enfocadas en la fotografía y la edición de imágenes.

Su cámara principal de 108 MP captura fotos llenas de detalle y color, mientras que las herramientas de IA ayudan a mejorar automáticamente cada toma. Entre las funciones más atractivas, encuentras:

Borrador con IA. Permite eliminar objetos, personas o elementos no deseados de las fotografías con unos cuantos toques.

Permite eliminar objetos, personas o elementos no deseados de las fotografías con unos cuantos toques. Expansión de imagen con IA. Ayuda a ampliar encuadres y ajustar composiciones para obtener resultados más creativos.

Ayuda a ampliar encuadres y ajustar composiciones para obtener resultados más creativos. Foto en movimiento. Captura pequeños fragmentos de movimiento para convertir momentos cotidianos en recuerdos dinámicos y fáciles de compartir.

Captura pequeños fragmentos de movimiento para convertir momentos cotidianos en recuerdos dinámicos y fáciles de compartir. Selfies iluminadas. La cámara frontal de 16 MP incorpora luz integrada para obtener selfies claras y naturales incluso en ambientes con poca iluminación.

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Pantalla brillante y batería para acompañarte todo el día

El HONOR 400 Lite está diseñado para ofrecer una experiencia cómoda en exteriores gracias a su brillo de hasta 3500 nits, ideal para revisar mensajes, navegar o ver contenido bajo la luz del sol.

A esto se suma su batería de 5230 mAh, pensada para acompañarte durante largas jornadas de uso, desde streaming y redes sociales hasta navegación y videollamadas.

¿El HONOR 400 Lite es a prueba de agua? Cuenta con protección certificada contra polvo y salpicaduras accidentales de líquidos (IP65), además de resistencia a caídas cotidianas gracias a su certificación SGS de cinco estrellas.

Su botón de cámara IA permite que sumerjas el dispositivo en agua dulce por unos segundos para tomar una foto sin problemas, pero evita sumergirlo o exponerlo al agua por periodos prolongados.

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Cuéntanos, ¿qué función del HONOR 400 Lite te gustaría probar primero?