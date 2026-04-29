Galaxy A57 5G y Galaxy A37 5G llegan con toda la inteligencia artificial de Samsung

¿Buscas un smartphone que lo tenga todo, incluyendo un precio accesible? El Samsung Galaxy A57 5G y el Samsung Galaxy A37 5G llegan a México como dos de las opciones más completas de la gama media, combinando diseño atractivo, buen rendimiento y funciones de inteligencia artificial que realmente hacen tu día más fácil.

Con poco menos de 7 mm de grosor y 179 g de peso, el Samsung Galaxy A57 5G es ideal si buscas un equipo ligero y confiable para tu día a día, con el que tengas acceso a todo el entretenimiento y tomes fotos de calidad.

Por su parte, el Samsung Galaxy A37 5G, que es ligeramente más grande (196 g), integra cámaras mejoradas que te permiten obtener fotos y videos increíbles.

Conoce las características de la Samsung Serie A y descubre por qué podrían ser tu próximo smartphone.

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¿Qué esperar de los Samsung Galaxy A57 5G y Galaxy A37 5G?

Al enterarte de qué gama es el Samsung A57 5G, te sorprenderá saber que pertenece a la gama media, aunque con un toque premium gracias a sus funciones avanzadas, que lo convierten en el dispositivo más potente de la serie Galaxy A hasta la fecha.

Pantalla y diseño que destacan

Tanto el Galaxy A57 5G como el Galaxy A37 5G presumen de un diseño delgado y moderno. Ambos cuentan con pantalla Super AMOLED de 6.7 pulgadas que se actualiza 120 veces por segundo (120 Hz), lo que se traduce en navegación más fluida, colores más vivos y mejor experiencia para video y gaming.

Las pantallas de ambos dispositivos tienen biseles superdelgados, lo que permite una experiencia más inmersiva al ver contenido, jugar o navegar.

Rendimiento y batería para todo tu día

Los modelos Samsung Serie A más recientes integran un procesador Octa-Core avanzado y cuentan con 8 GB de memoria RAM. Además, ofrecen 256 GB de almacenamiento en ambas versiones, suficiente para guardar apps, fotos y contenido sin preocuparte por el espacio.

La batería de 5000 mAh del Galaxy A57 5G y Galaxy A37 5G está pensada para seguir tu ritmo sin depender del cargador.

Inteligencia artificial integrada en la nueva serie A

La inteligencia artificial de Samsung (‘Awesome Intelligence’) mejora tu experiencia y te ayuda a ahorrar tiempo con sus diferentes herramientas:

Edición de foto y video con funciones como ‘Object Eraser’ (borrador de objetos mejorado), ‘Best Face’ para fotos grupales y ‘Auto Trim’ para edición rápida de video.

con funciones como ‘Object Eraser’ (borrador de objetos mejorado), ‘Best Face’ para fotos grupales y ‘Auto Trim’ para edición rápida de video. ‘Circle to Search’ para buscar lo que ves en pantalla .

. ‘Voice Transcription’, que transcribe y traduce grabaciones de llamadas o convierte un mensaje de voz en texto.

Cámara lista para cualquier momento

La triple cámara del Galaxy A57 5G está diseñada para adaptarse a distintas situaciones:

Cámara principal de 50 MP con estabilización y mayor velocidad de obturación para capturar momentos fugaces.

con estabilización y mayor velocidad de obturación para capturar momentos fugaces. Ultra gran angular de 12 MP para tomas panorámicas o grupales.

de 12 MP para tomas panorámicas o grupales. Cámara macro de 5 MP que revela detalles finos en tomas cercanas.

de 5 MP que revela detalles finos en tomas cercanas. Mejora en el modo nocturno (‘Nightography’), que permite obtener fotos más claras con poca luz.

Mientras que las cámaras del Galaxy A37 5G permiten tomar fotos y videos con el brillo y nitidez adecuados:

Cámara gran angular de 50 MP

Cámara ultra gran angular de 8 MP.

Cámara macro de 5 MP en la parte posterior.

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Además, son equipos diseñados para durar, ya que cuentan con seis años de actualizaciones del sistema operativo y certificación IP68, que ofrece protección contra agua y polvo, algo poco común en la gama media.

Si buscas un smartphone con buen desempeño, cámara confiable y funciones inteligentes, estos smartphones son una gran alternativa.

Encuéntralos en la Tienda en Línea de Telcel. Te sorprenderá el precio del Samsung Galaxy A57 5G y, por supuesto, el del Galaxy A37 5G.

Telcel 5G, mi mejor decisión.

Cuéntanos, ¿cuál de los dos nuevos modelos de Galaxy te gusta más?