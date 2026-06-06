Fotografía, potencia, autonomía y más motivos por los que el Xiaomi 17T podría ser tu próximo smartphone

Entre tantas opciones disponibles, encontrar el smartphone ideal puede ser todo un reto. Al elegir, es común considerar aspectos como el rendimiento, la batería, la fotografía y la tecnología de última generación. El Xiaomi 17T reúne características que vale la pena conocer si estás pensando en cambiar de dispositivo.

Aquí te compartimos cinco motivos por los que merece un lugar en tu lista de alternativas.

1. Cámara Leica que te acerca cada detalle

Uno de los principales atractivos del Xiaomi 17T es su sistema fotográfico en colaboración con Leica.

Además de una cámara principal de 50 MP, incorpora por primera vez en un modelo de la serie Xiaomi T con pantalla de 6.59 pulgadas un telefoto periscópico de 50 MP con distancia focal equivalente a 115 mm o 5 aumentos (5x), además de estabilización óptica (OIS). Esto quiere decir que puedes capturar detalles a distancia con gran claridad, ya sea en conciertos, eventos deportivos o paisajes.

Su cámara frontal de 32 MP buscará siempre la mejor versión de ti en tus selfies.

También integra funciones impulsadas por inteligencia artificial (IA) y un zoom digital de hasta 120x para explorar nuevas posibilidades creativas.

¿Quieres fotos y videos geniales de tus conciertos o eventos deportivos? El Xiaomi 17T es compatible con el ‘Modo escenario’, una función diseñada para destacar al sujeto principal y ayudarte a capturar los momentos más importantes.

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2. Increíble batería

La autonomía es una de las características más valoradas al elegir un smartphone, y el Xiaomi 17T cuenta con una batería de 6,500 mAh.

Gracias a la tecnología de silicio-carbono, ofrece gran capacidad sin afectar el diseño del equipo. Además, su carga rápida HyperCharge de 67W permite recuperar energía en poco tiempo (de acuerdo con la marca, puede alcanzar el 100% de carga en aproximadamente 58 minutos).

3. Potencia del MediaTek Dimensity 8500 Ultra

El Xiaomi 17T integra el procesador MediaTek Dimensity 8500 Ultra que, combinado con 12 GB de RAM y almacenamiento de 512 GB, brinda un desempeño fluido para multitarea, videojuegos, creación de contenido y aplicaciones impulsadas por IA.

4. Una pantalla pensada para disfrutar tu contenido

Su pantalla AMOLED de 6.59 pulgadas ofrece resolución 1.5K, tasa de refresco de 120 Hz y un brillo máximo de hasta 3,500 nits.

Estas características del Xiaomi 17T ayudan a disfrutar mejor tus videos, juegos y redes sociales, con imágenes más fluidas y colores vibrantes.

Además, su pantalla es compatible con Dolby Vision e integra tecnologías de cuidado visual como Xiaomi Vision Care’, que incluyen reducción de luz azul y ajuste de la iluminación al entorno para una experiencia más cómoda.

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5. Preparado para el presente… y el futuro

Este smartphone de Xiaomi llega con Android 16, HyperOS y funciones avanzadas de HyperAI diseñadas para hacer más intuitivas tus tareas del día a día.

Por ejemplo, ‘Leica Live Moment’, con la que, al tomar una foto, el dispositivo registra lo que ocurre fracciones de segundo antes y después, incluyendo el sonido. Al mantener pulsada la imagen en tu galería, la foto “cobra vida” mostrando la secuencia de video y audio que rodeó ese instante exacto.

A esto se suma compatibilidad con la Red 5G de Telcel, certificación IP68 de resistencia al agua y al polvo, altavoces duales para complementar la experiencia multimedia, y un diseño minimalista y elegante en colores azul, violeta y negro.

El Xiaomi 17T apuesta por una combinación equilibrada de innovación, rendimiento y experiencia multimedia.

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