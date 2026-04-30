Xiaomi 17 Series: cámaras Leica y toda la potencia que buscas en un ‘smartphone’ prémium

Lo nuevo de Xiaomi 17 Series llegó a México con dos modelos que están captando la atención en la gama alta: el Xiaomi 17 Ultra y el Xiaomi 17.

Esta generación no solo mejora en potencia, también integra inteligencia artificial, baterías de gran capacidad y un sistema fotográfico avanzado con el respaldo de Leica, que eleva la experiencia de uso.

Si estás pensando en cambiar de smartphone, conocer las características del Xiaomi 17 y del 17 Ultra puede ayudarte a tomar una decisión informada.

Xiaomi 17 Ultra, Leica captura cada detalle como profesional

Las cámaras de este dispositivo destacan por la colaboración entre Xiaomi 17 Ultra y Leica:

Su cámara de 50 MP con sensor de una pulgada capta más luz, logrando que tus fotos en conciertos, por ejemplo, salgan brillantes, nítidas y con colores profesionales, incluso sin flash.

capta más luz, logrando que tus fotos en conciertos, por ejemplo, salgan brillantes, nítidas y con colores profesionales, incluso sin flash. Cámara frontal de 50 MP que mantiene nitidez y detalle en tus selfies, sin importar la distancia.

que mantiene nitidez y detalle en tus selfies, sin importar la distancia. El telefoto Leica de 200 MP funciona como un binocular de alta definición para hacer zoom a objetos lejanos sin perder detalle.

funciona como un binocular de alta definición para hacer zoom a objetos lejanos sin perder detalle. Cámara ultra gran angular Leica de 14 mm y 50 MP ideal para paisajes y arquitectura.

ideal para paisajes y arquitectura. Leica le da a tus retratos y paisajes colores más profundos y un acabado como de revista.

le da a tus retratos y paisajes colores más profundos y un acabado como de revista. El enfoque inteligente sigue el movimiento y detecta ojos y rostros para evitar que tus capturas salgan borrosas.

y detecta ojos y rostros para evitar que tus capturas salgan borrosas. Graba video con calidad de cine en 8K, con colores vivos y un sonido envolvente gracias a sus cuatro micrófonos integrados.

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Características del Xiaomi 17 Ultra

Las especificaciones del Xiaomi 17 Ultra lo colocan como el modelo más avanzado de la serie:

Integra uno de los procesadores más potentes del año ( Snapdragon® 8 Elite Gen 5 ), que permite un rendimiento fluido incluso en tareas exigentes como edición de video en 8K o juegos de última generación.

), que permite un rendimiento fluido incluso en tareas exigentes como edición de video en 8K o juegos de última generación. 16 GB de RAM + 512 GB de almacenamiento.

Pantalla OLED Xiaomi HyperRGB de 6.85 pulgadas (174.5 mm) con tasa de refresco de 120 Hz.

de 6.85 pulgadas (174.5 mm) con tasa de refresco de 120 Hz. Batería que dura hasta día y medio (6000 mAh) con carga ultrarrápida que te permite alcanzar 100% en cuestión de minutos.

con carga ultrarrápida que te permite alcanzar 100% en cuestión de minutos. Xiaomi HyperAI, inteligencia artificial que comprende tus intenciones para ejecutar acciones, traducir llamadas en tiempo real, generar resúmenes y editar fotos.

que comprende tus intenciones para ejecutar acciones, traducir llamadas en tiempo real, generar resúmenes y editar fotos. Dimensiones aproximadas: altura de 162 mm, grosor de 8.3 mm y peso de 219 g.

Marco de aleación de aluminio, parte trasera de fibra de vidrio y protección Corning® Gorilla® Glass 7 (vidrio protector de la cámara), con resistencia a agua, polvo y salpicaduras (certificación IP68).

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Xiaomi 17: equilibrio entre potencia y tamaño

Por su parte, las características del Xiaomi 17 gustarán a quienes buscan un equipo potente en un formato más compacto.

Pantalla de 6.35 pulgadas , cómoda y práctica.

, cómoda y práctica. Dimensiones aproximadas: altura de 151 mm, grosor de 8 mm y peso de 191 g.

Sistema de cámaras Leica: sensor principal de 50 MP + ultra gran angular de 50 MP (para ampliar el campo de visión) + telefoto de 50 MP (para capturas a distancia con buena definición).

sensor principal de 50 MP + ultra gran angular de 50 MP (para ampliar el campo de visión) + telefoto de 50 MP (para capturas a distancia con buena definición). Sus lentes ayudan a reducir destellos, bruma y otros elementos que suelen afectar la calidad de las fotos, y son ideales para tomas a contraluz o en condiciones de poca iluminación.

Batería de 6330 mAh con la que podrías ver casi 30 horas de video continuas.

con la que podrías ver casi 30 horas de video continuas. Procesador Snapdragon® 8 Elite Gen 5 .

. 12 GB de RAM + 512 GB de almacenamiento.

Certificación IP68 que lo hace resistente a salpicaduras, agua y polvo.

Xiaomi HyperAI integrada.

Este modelo mantiene el alto desempeño de la serie, pero con un enfoque más equilibrado para el día a día.

Xiaomi 17 Series en México

La combinación de potencia, cámaras profesionales y diseño hace que Xiaomi 17 Series sea una opción atractiva para quienes buscan un smartphone de alto desempeño, con opciones para distintos perfiles:

El precio del Xiaomi 17 Ultra responde a su enfoque más avanzado.

responde a su enfoque más avanzado. El precio del Xiaomi 17 ofrece una alternativa más accesible sin perder rendimiento.

Por si fuera poco, en la Tienda en Línea de Telcel puedes llevarte el Xiaomi 17 Ultra con dos regalos: bocina Sound Party y el Kit Pro de Fotografía, que potencia aún más tu experiencia fotográfica.

El Xiaomi 17 no se queda atrás. En la Tienda en Línea de Telcel lo encuentras en colores azul, negro o verde, con una bocina Sound Party de regalo.

Telcel 5G, mi mejor decisión

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