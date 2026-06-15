¿Cómo detener las apps de Android que se ejecutan en segundo plano?

Tu smartphone trabaja constantemente, incluso cuando no lo estás usando. Las aplicaciones en segundo plano son aquellas que siguen funcionando en tu dispositivo, incluso cuando no las ves en la pantalla principal. Aunque no estén abiertas, siguen activas, ejecutando tareas y procesos que consumen recursos.

Entender qué significa que una aplicación se ejecute en segundo plano es clave para optimizar tu equipo. De acuerdo con Google, estas aplicaciones continúan realizando tareas como sincronización o envío de notificaciones incluso cuando no están abiertas.

Por ejemplo, WhatsApp necesita estar en segundo plano para recibir mensajes y notificaciones de manera constante. Sin embargo, hay otras apps que, a pesar de ser menos relevantes, funcionan de esta forma.

¿Por qué es importante controlar las apps en segundo plano?

Según la información de soporte de Google, el uso de batería está directamente relacionado con las apps que trabajan en segundo plano. Por eso, cuando demasiadas aplicaciones están activas, tu celular puede volverse más lento y la batería se descarga más rápido.

Aprender cómo desactivar aplicaciones en segundo plano no solo mejora el rendimiento, también te ayuda a tener mayor control sobre tu dispositivo.

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¿Cómo ver las aplicaciones en segundo plano en tu Android?

Si quieres saber qué apps están trabajando sin que lo notes, sigue estos pasos:

Ve a ‘Configuración’ de tu celular. Entra en ‘Batería’ o ‘Cuidado del dispositivo’. Selecciona ‘Uso de batería’.

Aquí podrás identificar cuáles consumen más energía. Esta es la forma práctica de saber las aplicaciones que se ejecutan en segundo plano.

Tres formas de gestionar las apps en segundo plano en Android

1. Desde la vista de aplicaciones abiertas

Este es el método más rápido y sencillo para cerrar apps que no estás utilizando. Solo sigue estos pasos:

Desliza hacia arriba (desde la parte inferior de la pantalla) para abrir la lista de aplicaciones recientes .

. Busca la app que quieres cerrar y deslízala hacia arriba.

Aunque este proceso libera recursos, es recomendable cerrar solo aquellas apps que no planeas usar en las siguientes horas.

Esto se debe a que los dispositivos de última generación pueden mantener múltiples aplicaciones abiertas sin problema; cerrarlas y volver a abrirlas consume más recursos que simplemente dejarlas abiertas.

2. Desde la configuración de tu dispositivo

Si quieres realizar un cierre más profundo:

1. En los ‘Ajustes’ de tu Android, ingresa en ‘Aplicaciones’.

2. Elige la app que quieres detener y toca ‘Forzar detención’ para cerrarla por completo.

Este proceso asegura que la aplicación deje de consumir recursos hasta que la abras de nuevo manualmente.

3. Restringir uso de batería

Entra a ‘Configuración’ o ‘Ajustes’. Selecciona ‘Aplicaciones’. Elige la app que quieres limitar. Ve a ‘Batería’. Activa la opción ‘Restringir’ o ‘Limitar uso en segundo plano’.

Controlar cómo ver aplicaciones en segundo plano en Android puede hacer una gran diferencia en tu día a día.

Con estos ajustes, tu celular no solo durará más tiempo encendido, sino que también funcionará de forma más eficiente.

Si aun con estos ajustes no logras optimizar el rendimiento de tu celular, quizá es momento de actualizar tu equipo.

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Cuéntanos, ¿conoces otras formas de gestionar las apps que funcionan en segundo plano en Android?

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