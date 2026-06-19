Vive la experiencia del futbol con Telcel y Xiaomi

Si eres fan del futbol y te gusta la tecnología, esta es tu oportunidad para disfrutar una experiencia diferente, poner a prueba tus habilidades y ganarte premios exclusivos.

Telcel y Xiaomi te invitan a visitar el Xiaomi 17T Series Experience, ubicado en el centro comercial Perisur, un espacio interactivo donde podrás participar en dinámicas inspiradas en el deporte más apasionante del mundo y ganar productos exclusivos.

Además, tendrás la oportunidad de conocer más sobre la nueva Xiaomi 17T Series, una línea de dispositivos creada para quienes buscan rendimiento, innovación y una experiencia móvil de otro nivel.

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¿Lo mejor? Podrás obtener un cupón con 1000 pesos de descuento para comprar tu equipo en el Centro de Atención a Clientes de Telcel en Perisur.

Juega y participa para ganar

Durante tu visita a Xiaomi 17T Series Experience podrás demostrar tu talento en distintas actividades diseñadas para divertirte y competir con otros aficionados, entre ellas:

⚽ Football Batak Speed Soccer

Pon a prueba tus reflejos, velocidad y precisión en este emocionante reto futbolero.

🔎 Encuentra la pista – KSP Corner

Demuestra tu capacidad de observación y participa en esta dinámica interactiva para descubrir pistas ocultas y ganar premios.

¡Y muchas más!

¿Dónde y cuándo es el Xiaomi 17T Series Experience?

📍 Centro comercial Perisur

Anillo Periférico Sur #4690, col. Jardines del Pedregal de San Ángel, Coyoacán, Ciudad de México.

Está ubicado en planta baja, frente a Sears.

📅 Del 15 de junio al 19 de julio de 2026

🕚 Horario: 11:00 a 21:00 horas.

Reúne a tus amigos o visita el espacio con tu familia y disfruta de una experiencia llena de diversión, retos y premios.

Ven a vivir la pasión del futbol junto con Telcel y Xiaomi, participa en las dinámicas, demuestra tus habilidades y llévate mercancía exclusiva.

¡Te esperamos para jugar, competir y ganar! ⚽🎉

Con Telcel, tienes el Futbol en tus manos.

Cuéntanos, ¿qué tan hábil eres jugando futbol?