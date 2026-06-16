Así puedes activar el 5G en tu Android o iPhone

Si tienes un smartphone compatible con la Red 5G y te encuentras en una zona con cobertura, el siguiente paso es asegurarte de que la red esté habilitada en la configuración de tu equipo.

A continuación, te mostramos cómo activar el 5G en tu celular y los pasos que debes seguir, con algunas variaciones dependiendo de la marca de tu dispositivo.

¿Cómo activar el 5G en iPhone?

(Nota: la Red 5G está disponible a partir de la familia iPhone 12).

Ve a ‘Configuración’. Entra al apartado ‘Datos móviles’ y selecciona ‘Opciones’. Toca ‘Voz y datos’. Aquí verás las opciones para la red. Es importante elegir la que mejor se adapte a tus necesidades:

5G automática (recomendada). Esta opción alterna entre 5G y 4G, según la actividad que realices. Por ejemplo, si estás leyendo un texto, tu iPhone puede utilizar 4G para optimizar el consumo de batería.

Esta opción alterna entre 5G y 4G, según la actividad que realices. Por ejemplo, si estás leyendo un texto, tu iPhone puede utilizar 4G para optimizar el consumo de batería. 5G activada. Mantiene la conexión 5G siempre que esté disponible, lo que puede incrementar el consumo de batería.

Tip extra para aprovechar la Red 5G de Telcel al máximo

Regresa al menú anterior, entra en ‘Modo de datos’ y selecciona ‘Permitir más datos con 5G’. Esto le indicará a tu iPhone que puede usar la Red 5G para tareas pesadas, como actualizaciones de software, respaldos en iCloud o videollamadas en alta definición mediante FaceTime.

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¿Cómo activar el 5G en Android?

En el ecosistema Android, los nombres de los menús varían ligeramente dependiendo del fabricante, pero la lógica para activar 5G en Android es similar en todos los casos.

Para equipos Samsung y similares

Entra a ‘Ajustes’ o ‘Configuración’. Selecciona ‘Conexiones’. Ingresa a ‘Redes móviles’ y luego a ‘Modo de red’. Selecciona la opción más completa, que generalmente aparece como ‘5G/4G/3G/2G (conexión automática)’.

Para equipos Motorola, Xiaomi, Google Pixel y otros

Entra a ‘Ajustes’. Ve al apartado ‘Redes e Internet’ o ‘Redes móviles’. Toca ‘Internet’ o selecciona directamente tu tarjeta SIM. Busca la opción ‘Tipo de red preferida’ o ‘Red preferida’. Selecciona 5G.

¿Hiciste los pasos y el 5G sigue sin aparecer?

Si ya configuraste tu equipo, pero en la barra superior sigue apareciendo “4G”, revisa estos puntos clave:

Desactiva el ahorro de batería.

Tanto en iOS como en Android, cuando activas el ‘Modo de ahorro de energía’, el sistema puede limitar el uso de 5G para extender la duración de la batería, por lo que el dispositivo podría conectarse a 4G.

Fuerza una reconexión con el ‘Modo avión’

A veces el teléfono se queda “enganchado” a una antena 4G. Activa el ‘Modo avión’ durante unos 10 segundos y luego desactívalo. Esto forzará al equipo a buscar la antena más rápida disponible (5G).

Actualiza el sistema operativo

Revisa si tienes actualizaciones pendientes del sistema operativo. Algunos fabricantes habilitan o mejoran la compatibilidad con 5G mediante actualizaciones o “parches” de software.

Verifica la versión de tu SIM

Para conectarte a la Red 5G de Telcel, necesitas una tarjeta SIM versión 6.2 o superior. Si tu SIM es de una versión anterior, acude al Centro de Atención a Clientes más cercano para solicitar un cambio de chip compatible con 5G o activar tu eSIM de Telcel.

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Con tu equipo configurado correctamente y una SIM compatible, podrás disfrutar de descargas más rápidas, videollamadas fluidas y una experiencia de navegación más ágil.

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