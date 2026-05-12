Telcel HistorIAs: convierte tus ideas en historias que inspiran con la IA de Android

Hoy, tu smartphone no solo sirve para ver contenido en redes sociales, también puede ser tu herramienta para crear historias increíbles. Gracias a la inteligencia artificial (IA), ahora puedes transformar cualquier idea en un video que conecte con miles de personas.

Por eso, Telcel, en colaboración con Android, presenta Telcel HistorIAs, un movimiento que busca demostrar que la IA puede ser una opción para impulsar la creatividad humana y que está al alcance de cada vez más personas.

Da vida a tus ideas con Google AI Pro y Telcel HistorIAs

Con el concurso Telcel HistorIAs, tu misión es que pases de ser espectador a creador.

Con ayuda de la red 5G de Telcel y Google AI Pro, genera un video corto en el que demuestres que eres capaz de conmover, divertir y sorprender.

Las temáticas en las que puedes participar son:

Impacto con propósito. Cuenta una historia sobre lo que más te importa: medio ambiente, salud mental, educación, inclusión o comunidad. No expongas el problema, demuestra que hay formas de verlo, resolverlo o sentirlo.

Cuenta una historia sobre lo que más te importa: medio ambiente, salud mental, educación, inclusión o comunidad. No expongas el problema, demuestra que hay formas de verlo, resolverlo o sentirlo. Humanos conectados. Crea un video que muestre cómo la IA está cambiando la manera en que nos comunicamos, ayudamos o convivimos.

Crea un video que muestre cómo la IA está cambiando la manera en que nos comunicamos, ayudamos o convivimos. Realidad reimaginada. Toma un lugar real (calle, plaza, parque, por ejemplo) y transfórmalo con IA en algo completamente distinto. El límite es tu imaginación.

Toma un lugar real (calle, plaza, parque, por ejemplo) y transfórmalo con IA en algo completamente distinto. El límite es tu imaginación. Imaginando el mañana. Construye tu visión del futuro con IA.

Si tienes una idea que no encaja en ninguna de estas categorías, ¡úsala! La única regla es que tu video deje algo positivo: que inspire, que conecte, que haga pensar.

¿Cómo participar en Telcel HistorIAs?

Crea tu video de 30 segundos a 2 minutos de duración usando herramientas de inteligencia artificial. Regístrate y sube tu video en: telcelhistorias.com. Debes ser mayor de 18 años, tener una línea Telcel activa (prepago o pospago) y al corriente, y vivir en México. Puedes participar solo tú o en grupos de hasta tres personas. Un jurado especializado evaluará creatividad, narrativa, originalidad y calidad técnica. El video ganador será dado a conocer el 28 de mayo en la Ciudad de México.

No necesitas equipo profesional, solo tu creatividad y las herramientas que ya tienes a la mano.

Fechas clave del concurso Telcel HistorIAs presentado por Android

Registro: del 15 de abril al 15 de mayo

Premiación: 28 de mayo

Usa la inteligencia artificial para inspirar, conectar y darle voz a lo que quieres decir. Si tu video destaca, podrás llevarte un premio de hasta 200,000 mxn.

Consulta las bases en telcelhistorias.com.

Cuéntanos, ¿ya pensaste en tu idea para participar en TelcelHistorIAs?

Ahora ve:

