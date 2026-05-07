Corriendo por la Educación impulsa el talento y bienestar en México

En Telcel, la conectividad es solo el principio de un objetivo más grande. Nuestro motor es el compromiso social y la convicción de que cada persona posee un potencial infinito que merece ser impulsado.

Por ello, Telcel y Fundación Telmex Telcel reafirman este propósito con el programa “Corriendo por la Educación”, el cual busca transformar metas en realidades y sueños en proyectos de vida.

¿Qué es “Corriendo por la Educación”?

Es un programa social y deportivo impulsado por Fundación Carlos Slim junto con Fundación Telmex Telcel, cuyo objetivo es apoyar a estudiantes y personas de escasos recursos mediante becas educativas y apoyos sociales.

El programa se enfoca en pilares como:

Excelencia académica: facilitar el acceso a estudios de nivel superior y posgrado a través de becas que permitan que el talento joven se convierta en la fuerza profesional del mañana.

facilitar el acceso a a través de que permitan que el talento joven se convierta en la fuerza profesional del mañana. Vanguardia tecnológica: promover la inclusión digital mediante la entrega de equipos de cómputo y herramientas tecnológicas que fortalecen el aprendizaje y la investigación.

promover la inclusión digital mediante la que fortalecen el aprendizaje y la investigación. Movilidad: facilitar la movilidad de quienes deben recorrer grandes distancias para llegar a sus centros de estudio con la entrega de bicicletas , a fin de disminuir la deserción escolar y el sedentarismo.

facilitar la movilidad de quienes deben recorrer grandes distancias para llegar a sus centros de estudio con la entrega de , a fin de disminuir la deserción escolar y el sedentarismo. Inclusión y autonomía: se entregan sillas de ruedas a personas con retos de movilidad para mejorar su independencia y calidad de vida diaria.

Tan solo en lo que va de 2026, ‘Corriendo por la Educación’ ha visitado entidades como San Luis Potosí, Chiapas y Quintana Roo, entregando apoyos educativos como becas universitarias, tabletas e impresoras. Además de sillas de ruedas y bicicletas, con el objetivo de abrir más oportunidades y contribuir a un mejor futuro para las y los mexicanos.

En San Luis Potosí se entregaron 15 becas de licenciatura y posgrado a estudiantes del Instituto Tecnológico de San Luis Potosí. Asimismo, se donaron 20 tabletas, 20 impresoras, 18 bicicletas y 30 sillas de ruedas al Sistema DIF Municipal de SLP.

Por su parte, en Chiapas se entregaron recientemente 15 becas de licenciatura y posgrado, 20 tabletas, 20 impresoras, 30 sillas de ruedas y 19 bicicletas para seguir impulsando la educación y el desarrollo de este estado.

Mientras que en Quintana Roo, estudiantes del Tecnológico de Tulum recibieron 15 becas de nivel licenciatura y posgrado, y el Sistema DIF Tulum se benefició con 20 tabletas, 20 impresoras, 19 bicicletas y 30 sillas de ruedas.

Compromiso con el desarrollo social

Además de entregar herramientas que actúan como catalizadores de cambio, en coordinación con la Fundación Carlos Slim, “Corriendo por la Educación” trabaja en programas de seguridad vial que invitan a las nuevas generaciones a ser parte de una cultura de prevención y cuidado por la vida.

Para la Fundación Telmex Telcel, cada estudiante que concluye sus estudios y cada familia que recibe un apoyo representa un paso adelante en la construcción de un México más fuerte y unido.

¡Sigamos corriendo juntos por el futuro que todos soñamos!

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