¡Monterrey! El Festival del Adulto Mayor Telcel 2026 está de vuelta

La tecnología no tiene edad y, para Telcel, estar conectados es un derecho de todos. Por ello, te invitamos a la segunda edición del Festival del Adulto Mayor Telcel 2026 en Monterrey, Nuevo León.

Los días 5, 6 y 7 de junio, el centro de convenciones Cintermex se convertirá en una gran celebración, un punto de encuentro para los adultos mayores y sus familias, pero, sobre todo, una oportunidad de aprendizaje y diversión en un ambiente cálido y seguro.

El acceso será totalmente gratuito y el horario será de 10:00 a 17:00 horas. Podrás disfrutar de las conferencias, actividades culturales y talleres pensados especialmente para ti.

Aprende en los talleres Reconectados Telcel

A lo largo de 3 días, podrás disfrutar de charlas sobre tecnología, salud, bailes, manualidades, así como encontrar productos y servicios enfocados en el adulto mayor.

Pero, sobre todo, uno de los pilares de este evento es el conocimiento. En los talleres de Reconectados Telcel, aprenderás de manera sencilla a dominar la tecnología móvil para que siempre estés cerca de los tuyos.

En estos talleres gratuitos conocerás:

Cómo gestionar el almacenamiento de tu teléfono celular para que siempre tengas espacio para fotos y videos nuevos.

para que siempre tengas espacio para fotos y videos nuevos. Cómo realizar fácilmente trámites en línea desde tu celular.

desde tu celular. Consejos de seguridad que te ayudarán a proteger tu información y navegar con tranquilidad.

que te ayudarán a proteger tu información y navegar con tranquilidad. Tips para navegar en la red y encontrar exactamente lo que buscas.

y encontrar exactamente lo que buscas. Aplicaciones que facilitan tu rutina y te mantienen conectado.

En el Festival del Adulto Mayor Telcel 2026, la mayor satisfacción es verte conectado con lo que más amas.

¡Nos vemos en Monterrey el 5, 6 y 7 de junio para celebrar y aprender juntos!

Conoce más detalles del evento en: Festival del Adulto Mayor Telcel Monterrey.

Cuéntanos, ¿has ido a algún Festival del Adulto Mayor Telcel?