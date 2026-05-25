¡Monterrey! El Festival del Adulto Mayor Telcel 2026 está de vuelta

La tecnología no tiene edad y, para Telcel, estar conectados es un derecho de todos. Por ello, te invitamos a la segunda edición del Festival del Adulto Mayor Telcel 2026 en Monterrey, Nuevo León.
Los días 5, 6 y 7 de junio, el centro de convenciones Cintermex se convertirá en una gran celebración, un punto de encuentro para los adultos mayores y sus familias, pero, sobre todo, una oportunidad de aprendizaje y diversión en un ambiente cálido y seguro.
El acceso será totalmente gratuito y el horario será de 10:00 a 17:00 horas. Podrás disfrutar de las conferencias, actividades culturales y talleres pensados especialmente para ti.
Aprende en los talleres Reconectados Telcel
A lo largo de 3 días, podrás disfrutar de charlas sobre tecnología, salud, bailes, manualidades, así como encontrar productos y servicios enfocados en el adulto mayor.
Pero, sobre todo, uno de los pilares de este evento es el conocimiento. En los talleres de Reconectados Telcel, aprenderás de manera sencilla a dominar la tecnología móvil para que siempre estés cerca de los tuyos.
En estos talleres gratuitos conocerás:
- Cómo gestionar el almacenamiento de tu teléfono celular para que siempre tengas espacio para fotos y videos nuevos.
- Cómo realizar fácilmente trámites en línea desde tu celular.
- Consejos de seguridad que te ayudarán a proteger tu información y navegar con tranquilidad.
- Tips para navegar en la red y encontrar exactamente lo que buscas.
- Aplicaciones que facilitan tu rutina y te mantienen conectado.
En el Festival del Adulto Mayor Telcel 2026, la mayor satisfacción es verte conectado con lo que más amas.
¡Nos vemos en Monterrey el 5, 6 y 7 de junio para celebrar y aprender juntos!
Conoce más detalles del evento en: Festival del Adulto Mayor Telcel Monterrey.
Cuéntanos, ¿has ido a algún Festival del Adulto Mayor Telcel?