Telcel es una Empresa Socialmente Responsable

El Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi) y la Alianza para la Responsabilidad Social Empresarial (AliaRSE) otorgaron a Telcel el Distintivo ESR® 2026 por su compromiso con el desarrollo de las telecomunicaciones, así como por su impacto positivo en la sociedad mexicana y en el cuidado del ambiente, gracias a su estrategia y objetivos firmes en materia de sustentabilidad.

¿Qué es el Distintivo ESR® y por qué es relevante?

Este reconocimiento ha sido un motor importante para la profesionalización y evolución de las empresas mexicanas.

El proceso para obtener el Distintivo ESR® permite a las empresas evaluar el desarrollo de sus programas de sustentabilidad y responsabilidad social, al igual que su desempeño en áreas clave como medio ambiente, contexto global y gobernanza. También ayuda a identificar fortalezas y áreas de oportunidad para implementar políticas y acciones concretas de mejora al interior de la compañía, pero también ante la sociedad mexicana.

A través de este modelo, distintas empresas han fortalecido aspectos como códigos de ética, protocolos anticorrupción, políticas laborales, programas de inclusión y diversidad, estrategias de sostenibilidad ambiental, medición de huella de carbono y cadenas de suministro responsables, además de alinear objetivos sociales con metas de negocio.

Proyectos de Telcel que le reconocen como Empresa Socialmente Responsable

Entre las iniciativas de Telcel que forman parte de su estrategia de sustentabilidad y muestran su compromiso con la sociedad, sus colaboradores, la educación y la protección del medio ambiente, destacan las siguientes:

Movimiento STEM+. Iniciativa que invita a niños y jóvenes, así como a profesores mexicanos a promover el interés y gusto por las ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (Sciences, Tecnology, Engineering, Math), como pilares del desarrollo sostenible y el bienestar social.

Aprende con Telcel. Plataforma de difusión y capacitación para el público usuario que les permita adentrarse de mejor manera en el mundo digital y la tecnología.

Reconectados Telcel. Programa que busca disminuir la brecha digital en los adultos mayores de México con talleres, capacitaciones y acompañamiento a fin de que generen habilidades digitales.

Aprende.org. En colaboración con la Fundación Carlos Slim, es la plataforma de aprendizaje sin costo que pone al alcance de todas las personas contenidos educativos relacionados con capacitación, empleo, educación, cultura y salud.

De la calle a la cancha. Programa de la Fundación Telmex Telcel que ha ayudado a jóvenes en situación de vulnerabilidad a evitar las adicciones a través del futbol.

Reciclaje de equipos y accesorios celulares. Programa que promueve el manejo seguro, adecuado y responsable de dispositivos móviles y accesorios en desuso mediante contenedores ubicados en los Centros de Atención a Clientes y oficinas de Telcel.

Corriendo por la Educación. Programa social que tiene por objetivo brindar nuevas oportunidades de desarrollo a personas de escasos recursos, mediante becas para estudios de educación superior, sillas de ruedas, equipos de cómputo y bicicletas.

Telcel reafirma su compromiso de ser una de las empresas que impulsan y promueven el desarrollo y crecimiento de México a través de la innovación, la tecnología e infraestructura, pero también mediante el cuidado del medio ambiente y el impacto positivo en la sociedad.