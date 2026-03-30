Regresa el Festival del Adulto Mayor Telcel, un evento para divertirse en familia

La Ciudad de México está lista para recibir una nueva edición del Festival del Adulto Mayor Telcel (FAM). Del 10 al 12 de abril, adultos mayores y sus familias podrán disfrutar de pláticas, talleres, bailes y otras actividades, de 10 de la mañana a 7 de la tarde en el World Trade Center (WTC) de forma totalmente gratuita.

Actividades del Festival del Adulto Mayor y Reconectados Telcel

Durante los tres días de evento del FAM Telcel, los asistentes podrán participar en:

• Conferencias y talleres sobre salud, tecnología, bienestar y finanzas

• Actividades culturales y espectáculos

• Información sobre viajes, estilo de vida y desarrollo personal

• Servicios médicos y asesoría especializada

• Espacios de convivencia intergeneracional

• Y muchas cosas más…

También, en compañía de Telcel, conocerán distintas formas de acercarse a la tecnología de una foma divertida, ya sea que visiten el Stand principal o participen en los talleres del programa Reconectados Telcel, el cual tiene el objetivo de desarrollar habilidades y proporcionar herramientas para integrarse o aprender más del mundo digital y sacarle el máximo provecho a su teléfono celular.

Mediante charlas dinámicas y prácticas, en los Talleres Reconectados Telcel conocerán:

● Cómo gestionar almacenamiento en su dispositivo móvil.

● Cómo realizar diversos trámites en línea de forma accesible.

● Consejos de seguridad y navegación para proteger su información.

● Cómo usar aplicaciones útiles para su día a día.

Recuerda cuándo es el Festival del Adulto Mayor Telcel 2026

● Fechas: 10, 11 y 12 de abril.

● Horario: 10:00 a 19:00 horas.

● Sede: Salones Maya del World Trade Center, CDMX (Montecito #38, colonia Nápoles, alcaldía Benito Juárez).

● Evento gratuito y familiar.

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¡No te lo pierdas! Vive la experiencia del Festival del Adulto Mayor Telcel 2026 con tres días de talleres, cultura y convivencia para celebrar la vida y fomentar una sociedad más inclusiva. ¡Te esperamos con toda tu familia!