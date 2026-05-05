Xiaomi Redmi Note 15 Pro, el fin del “lag”

Estás en el punto más intenso de la partida de tu videojuego favorito; tu estrategia es perfecta y, de pronto, ¡lag! La pantalla se congela y la victoria se te escapa. O estás en ese concierto que esperaste durante meses, levantas el celular para capturar el momento y la foto no refleja lo que estás viviendo.

Si te suena familiar, el Xiaomi Redmi Note 15 Pro llegó a México con un combo de potencia, pantalla y cámaras. Conoce sus características.

MediaTek Helio G200-Ultra, el poderoso cerebro

Este dispositivo integra el procesador MediaTek Helio G200-Ultra, fabricado en 6 nanómetros, con 8 núcleos que trabajan en sincronía para ofrecer fluidez y rendimiento en las distintas funciones del equipo.

En videojuegos, la tecnología MediaTek HyperEngine del Xiaomi Redmi Note 15 Pro ayuda a mantener una velocidad de fotogramas estable, lo que se traduce en partidas más fluidas. Además, la conectividad está optimizada para que puedas seguir en línea incluso si recibes una llamada.

Si te mueves entre edificios o usas el metro, el ‘Elevator Mode’ facilita la recuperación de señal en apps como WhatsApp, Uber o Google Maps al salir de elevadores o túneles.

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Pantalla que se desliza con suavidad

Su pantalla AMOLED FHD+ de 6.77 pulgadas con tasa de actualización de 120 Hz permite que cada scroll y cada transición fluyan como líquido.

Además, está protegida con ‘Corning Gorilla Glass Victus 2’, un material diseñado para ofrecer mayor resistencia ante rayones y caídas accidentales en el uso diario.

Fotografía de 200 megapíxeles

El Xiaomi Redmi Note 15 Pro integra un sistema de triple cámara encabezado por la principal con un sensor de 200 MP con estabilización óptica de imagen, más una cámara ultra gran angular de 8 MP.

Con ello puedes capturar escenas amplias en movimiento con mayor estabilidad, manteniendo nitidez y detalle en tus fotos y videos de conciertos o eventos con mucha acción.

Para las selfies, su cámara frontal de 32 MP con IA mejora la textura de la piel y reduce el ruido, incluso en tomas nocturnas.

Batería que no conoce pausas

Con una batería de 6500 mAh, tienes energía para hasta 2 días de uso, 55 horas de llamadas o 25 horas de reproducción de video.

Además, cuenta con función de carga inversa, que te permite usar tu Xiaomi Redmi Note 15 Pro como power bank para compartir energía con otros dispositivos.

Este smartphone también cuenta con certificación IP65, que le brinda protección contra polvo y salpicaduras de agua.

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El Xiaomi Redmi Note 15 Pro está disponible en la Tienda en Línea de Telcel, donde puedes comprar a meses sin intereses con tarjetas participantes y sin costo de envío.

Cuéntanos, ¿te gustaría capturar mejor tus momentos en conciertos o eventos?