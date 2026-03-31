WhatsApp lanza cuentas para menores con control parental

La seguridad digital ya no es opcional, sobre todo cuando se trata de menores. Por eso, WhatsApp presentó una nueva función pensada para acompañar a las personas más jóvenes desde sus primeros pasos en la mensajería.

Ahora, la app permitirá crear cuentas especiales para menores de 13 años, las cuales estarán vinculadas a una persona adulta responsable que gestionará su uso.

La idea es que puedan utilizar la plataforma para comunicarse en un entorno más cuidado, con herramientas de supervisión y control.

Lee: Así puedes crear ‘stickers’ con solo escribir una palabra en WhatsApp

Cómo funcionan las cuentas para menores en WhatsApp

Esta nueva modalidad está diseñada para que el adulto responsable tenga un rol activo en la experiencia digital del menor.

La cuenta se configura bajo la supervisión de un tutor, quien decide aspectos clave del uso.

Entre las opciones disponibles, madres y padres pueden elegir quién puede contactar al menor, revisar solicitudes de personas desconocidas y aprobar invitaciones a grupos.

También reciben alertas cuando hay cambios importantes, como nuevos contactos o ajustes en el perfil. Además, se incluye un PIN exclusivo para proteger la configuración y evitar modificaciones sin autorización.

Todo esto permite un mayor control sin necesidad de invadir por completo la experiencia del menor.

Cómo crear una cuenta para menores en WhatsApp

Si quieres activar esta función, solo sigue estos pasos:

1. Descarga WhatsApp en el dispositivo del menor.

2. Abre la app y toca ‘Aceptar y continuar’.

3. Entra al menú y selecciona la opción para crear una cuenta administrada por un adulto.

4. Registra el número telefónico del menor y verifícalo.

5. Ingresa su fecha de nacimiento para confirmar la edad.

6. Vincula la cuenta escaneando el código QR desde el dispositivo del tutor.

7. Verifica la identidad del adulto y crea un PIN parental de seis dígitos.

8. Completa el perfil con nombre y foto.

Durante la configuración, ambos dispositivos deben estar presentes y con la app actualizada para completar el proceso correctamente.

Aunque existen herramientas de supervisión, la privacidad sigue siendo parte importante. Los mensajes y llamadas continúan protegidos con cifrado de extremo a extremo, lo que significa que nadie fuera de la conversación puede acceder a ellos.

La función ya comenzó a llegar a distintos países y su disponibilidad será gradual durante 2026.

Y para aprovechar al máximo todas estas novedades, navega con toda la velocidad que te ofrece el nuevo Plan Telcel Ultra 5, que incluye 40 GB para navegar como tú quieras.

Telcel 5G, mi mejor decisión

Cuéntanos, ¿qué opinas de esta nueva medida de seguridad de WhatsApp?

Lee: Grok impulsa Macrohard, la nueva IA para crear ‘software’

Ahora ve: