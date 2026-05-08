¿Buscas romance, aventura o drama? Libros famosos para leer gratis en tu smartphone

Hay historias que nunca pasan de moda. Algunos de los libros más famosos del mundo siguen siendo leídos generación tras generación gracias a personajes y tramas que marcaron la literatura e, incluso, el cine.

Muchas de estas obras clásicas están disponibles para leer directamente desde tu smartphone. Así, aprovechas cualquier momento libre para avanzar sus páginas, ya sea en el transporte, antes de dormir o mientras haces una pausa en tu día.

Además, puedes tener varios libros digitales en un mismo dispositivo o aplicación y eso te da la opción de elegir una lectura acorde a tu estado de ánimo o navegar por el género literario de tu preferencia.

Si estás buscando libros famosos para leer, aquí tienes algunas recomendaciones según el tipo de historia que más disfrutes.

Si te gustan los romances intensos: Cumbres borrascosas

Entre los clásicos más populares recientemente, Cumbres borrascosas, de Emily Brontë, destaca por su historia apasionada, oscura y emocional.

La intensa relación entre Heathcliff y Catherine Earnshaw está llena de obsesión, amor y venganza, convirtiéndose en uno de los romances más famosos de la literatura. Su impacto ha sido tan grande que la historia ha inspirado películas, series y adaptaciones teatrales durante décadas.

Lectura sugerida para mayores de 15 años.

Si prefieres romance con humor: Orgullo y prejuicio

Orgullo y prejuicio, de Jane Austen, es uno de esos libros famosos para leer al menos una vez en la vida.

Destaca por su aguda crítica social y su toque de humor. La novela sigue a Elizabeth Bennet mientras navega por las expectativas del matrimonio y las diferencias de clase. El choque entre su ingenio y la arrogancia del Sr. Darcy crea una narrativa romántica que sigue conectando con nuevas generaciones.

Además, sus capítulos cortos hacen que sea muy cómodo avanzar poco a poco desde el celular.

Lectura sugerida para mayores de 12 años.

Si lo tuyo son las aventuras épicas: La Odisea

La Odisea, de Homero, es un clásico de la literatura universal. El viaje de Odiseo de regreso a casa después de la guerra de Troya se convirtió en la base de muchísimas historias de aventura modernas.

Aunque fue escrita en verso hace siglos (VIII a. C.), esta adaptación a novela de aventuras hace que siga inspirando historias de diversa índole.

Lectura sugerida para mayores de 18 años.

Convierte tu smartphone en tu biblioteca digital

Con plataformas como Aprende.org, iniciativa de la Fundación Carlos Slim que reúne contenido educativo, cultural y de formación para todo público, hoy puedes disfrutar la lectura donde quieras.

Ya sea que tengas ganas de romance, drama o aventura, en Aprende.org Libros encontrarás una amplia biblioteca digital gratuita con grandes ejemplares de la literatura universal disponibles en formatos PDF o EPUB para leer cómodamente desde tu smartphone, tableta o computadora.

Está disponible también en iOS o Android.

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