Google Pixel 10a: equilibrio entre potencia, durabilidad y precio

Si buscas un celular que tome fotos increíbles sin esfuerzo, funcione con fluidez durante años y sea fácil de usar, el Google Pixel 10a es tu apuesta segura.

Este dispositivo llega para revolucionar la gama media-alta, combinando la sofisticación de la serie prémium con la practicidad de Google.

Te contamos sobre el Google Pixel 10a y sus características que están captando la atención.

Diseño elegante y ultrarresistente

El Google Pixel 10a destaca por un diseño completamente liso y minimalista.

Su cámara se integra a la perfección en la parte posterior, logrando una superficie plana que permite apoyarlo en cualquier lugar.

Con un grosor de menos de un centímetro y un cuerpo compacto, es cómodo de sostener y fácil de guardar en el bolsillo.

Gracias a su certificación IP68 contra agua y polvo, y pantalla protegida con Corning® Gorilla® Glass 7i (cristal de protección para resistir caídas de hasta un metro sobre asfalto, rayones y derrames accidentales), es extremadamente duradero.

Y no solo por fuera, su software garantiza siete años de actualizaciones de seguridad y sistema.

Por si fuera poco, los colores Google Pixel 10a se adaptan a cualquier estilo, ofreciendo una paleta moderna y única, como el lavanda y obsidiana.

Pantalla “pro” en un gama media compacto

El Google Pixel 10a ofrece una experiencia visual destacada gracias a su pantalla OLED de 6.3 pulgadas con resolución FHD+. La gran novedad es su tasa de refresco que ahora es de 120 Hz, lo que significa que tus videos y redes sociales se ven con una fluidez excepcional.

Además, su brillo mejorado permite ver contenido bajo luz directa o con poca luz sin complicaciones.

Fotografía de otro nivel con IA

Las características del Google Pixel 10a en fotografía son uno de sus puntos fuertes. Con una cámara trasera dual de 48 MP + 13 MP y una frontal de 13 MP, brinda resultados profesionales con ayuda de herramientas como:

‘Camera Coach’: colabora con Gemini para dar recomendaciones en tiempo real sobre el mejor ángulo o iluminación.

colabora con Gemini para dar recomendaciones en tiempo real sobre el mejor ángulo o iluminación. ‘Auto Best Take’: encuentra y combina automáticamente la mejor expresión de cada persona en una foto grupal.

encuentra y combina automáticamente la mejor expresión de cada persona en una foto grupal. ‘Add Me’: combina dos fotos para incluir a todas las personas (hasta 20) en la toma final.

Inteligencia artificial que facilita la vida

El Google Pixel 10a es tu asistente personal. Con Gemini, la IA de Google integrada, puedes usar ‘Circle to Search’ para encerrar una imagen, texto o video y obtener información rápida sin cambiar de app.

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Rendimiento: el cerebro del Pixel 10a

Su procesador Google Tensor G4, memoria de 8 GB de RAM y almacenamiento de 128 GB para multitarea hacen que el teléfono sea veloz.

Batería para todo el día… y más

Uno de los pilares del Google Pixel 10a es su potente batería de 5100 mAh, diseñada para durar más de 30 horas con una sola carga.

Olvídate de preocuparte por el cargador, pues el dispositivo optimiza el consumo de energía según tus hábitos.

Si buscas un equipo duradero para tu día a día, con fotos profesionales y un diseño ligero que se adapte a tu rutina, este smartphone merece tu atención.

Además, el precio del Google Pixel 10a en México se sitúa en un rango muy atractivo.

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¿Te animarás a probar este celular de Google?