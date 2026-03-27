Google Pixel 10 apuesta por apps automatizadas con IA

¿Te imaginas pedir comida o solicitar un transporte sin siquiera tocar la pantalla? Con el Google Pixel 10, esa idea comienza a volverse realidad.

Gracias a su integración con inteligencia artificial (IA) y el uso de apps automatizadas, este nuevo enfoque redefine la forma de conectarte con tu celular.

Ya no se trata únicamente de usar aplicaciones; ahora puedes pedirle a tu dispositivo que haga las cosas por ti. La clave es Gemini, que ya puede ejecutar tareas directamente dentro de distintas apps.

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Una IA que usa tus apps como si fueras tú

Lo más interesante de esta tecnología es cómo funciona en la práctica: Gemini, además de responder tus preguntas, puede navegar y realizar tareas dentro de tus aplicaciones.

Esto significa que identifica botones, menús y opciones tal como lo haría una persona, avanzando paso a paso hasta completar una acción. Por ejemplo, con apps automatizadas puedes pedir comida, reservar un servicio o un viaje sin necesidad de abrir cada plataforma.

Además, puede tomar pequeñas decisiones durante el proceso, como seleccionar opciones o avanzar entre pantallas.

Eso sí, antes de finalizar acciones importantes, como pagos o pedidos, siempre solicitará tu confirmación.

El inicio de una nueva forma de usar tu Google Pixel 10

Este avance representa un cambio en la experiencia móvil. Hasta ahora, usar el celular implicaba abrir aplicaciones y realizar cada tarea manualmente. Con el Google Pixel 10, ese proceso comienza a simplificarse.

Aunque la tecnología todavía está en desarrollo y puede presentar algunos límites –como compatibilidad con ciertas apps o variaciones en los tiempos de respuesta– su potencial es enorme.

La idea es que tu smartphone entienda lo que necesitas y lo ejecute por ti. Solo basta con dar un comando a través de voz para que el dispositivo lo cumpla de inmediato.

Esto abre la puerta a una nueva forma de interactuar con la tecnología, donde tú decides el “qué” y el Google Pixel se encarga del resto.

Estas nuevas funciones se disfrutan al máximo en los Pixel 10 y Pixel 10 Pro.

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Cuéntanos, ¿qué sería lo primero que le pedirías a tu celular que hiciera por ti?

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