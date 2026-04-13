Gemini: cómo sacarle TODO el poder con MediaTek y la Red 5G de Telcel

En pleno 2026, la inteligencia artificial (IA) en smartphones dejó de ser cosa del futuro. Hoy forma parte de tu día a día.

Herramientas como Gemini en México están cambiando la forma en la que trabajas, creas y te comunicas. Se han convertido en un asistente personal, creativo y profesional en la palma de tu mano.

Eso sí, no basta con tener IA. Para sacarle todo el provecho necesitas buenos prompts en Gemini, un procesador potente como MediaTek y la velocidad de la Red 5G de Telcel, ¡la triada ganadora!

Cómo usar Gemini de forma más acertada

Si alguna vez sentiste que la IA no te entendió bien, quizá el detalle estuvo en cómo hiciste la solicitud. La clave está en el prompt (la instrucción).

Para que Gemini te dé oro puro, puedes apoyarte en una estructura sencilla conocida como fórmula CTTF:

Contexto: dale un rol.

dale un rol. Tarea: explica exactamente qué necesitas que haga.

explica exactamente qué necesitas que haga. Tono: define cómo quieres que responda.

define cómo quieres que responda. Formato: indica cómo quieres recibir la información.

Un prompt bien armado puede marcar toda la diferencia. Por ejemplo:

Actúa como un storyteller experto en marketing viral para TikTok. Dame 10 ideas de videos cortos (menos de 30 segundos) para una nueva marca de café de especialidad. Usa un tono irreverente, con humor y jerga de la Gen Z. Entrégalo en una tabla con columnas para idea, hook (gancho de 3 segundos) y audio en tendencia sugerido.

Así de simple. Entre más claro y específico sea tu prompt, más útiles y relevantes serán las respuestas.

¿Qué puede hacer Gemini en tu día a día?

Gemini es una IA que no sólo responde preguntas. Es una herramienta que te acompaña tanto en tareas cotidianas como en procesos creativos.

Es tu asistente

Con funciones como ‘Gemini Live’ y ‘Visión Compartida’, las interacciones no son robóticas. Puedes hacer preguntas, conversar, cambiar de tema o pedir que te explique algo mientras vas por la calle.

También interpreta lo que ocurre a tu alrededor. ¿Estás en un mercado y no sabes qué fruta es la que te ofrecen? Apunta con tu cámara y Gemini te dice qué es, cómo se come y hasta te da una receta.

Con ‘Circle to Search’ puedes buscar cualquier elemento en pantalla con solo rodearlo. Por ejemplo, si ves un outfit que te gusta, enciérralo y Gemini te dirá la marca, el modelo y dónde comprarlo.

Y si necesitas profundizar en un tema complejo, ‘Deep Research’ analiza distintas fuentes y te entrega un resumen claro y listo para usar.

También puede resumir documentos largos o episodios de podcast para darte solo los puntos más relevantes.

Es tu estudio creativo portátil

En el lado creativo, Gemini integra distintas funciones y herramientas para crear contenido:

Genera imágenes fotorrealistas o imaginarias a partir de descripciones.

a partir de descripciones. Crea clips con apariencia cinematográfica con ‘VEO’ , a partir de texto, imágenes o referencias visuales.

con , a partir de texto, imágenes o referencias visuales. Compone música original con ‘Lyria 3’, capaz de transformar ideas o incluso melodías tarareadas en pistas completas de hasta 30 segundos con calidad profesional.

En pocas palabras, Gemini es tu navaja suiza digital.

El papel del procesador MediaTek Dimensity en la IA

Para que Gemini funcione de forma fluida, el hardware es fundamental. Los procesadores MediaTek Dimensity, especialmente de las series 9000 y 7000, están diseñados para potenciar tareas de inteligencia artificial.

Su impacto se nota en tres aspectos clave:

IA rápida y privada. Gracias a sus unidades de procesamiento neuronal (NPU), muchas tareas se ejecutan directamente en tu smartphone, no en la nube. Esto significa respuestas más rápidas y mayor privacidad.

Gracias a sus unidades de procesamiento neuronal (NPU), muchas tareas se ejecutan directamente en tu smartphone, no en la nube. Esto significa respuestas más rápidas y mayor privacidad. Rendimiento estable. La eficiencia de los chips MediaTek ayuda a que tu dispositivo no se caliente de más, incluso si usas funciones exigentes como editar video con IA o jugar por largos periodos.

La eficiencia de los ayuda a que tu dispositivo no se caliente de más, incluso si usas funciones exigentes como editar video con IA o jugar por largos periodos. Duración de batería. Gestiona la energía para mantener un buen equilibrio entre rendimiento y consumo, incluso al usar funciones avanzadas de IA.

La Red 5G de Telcel como complemento de Gemini

La experiencia con IA también depende de la conexión. La Red 5G de Telcel facilita el uso de esta tecnología, especialmente cuando necesitas respuestas rápidas o trabajas con funciones en tiempo real.

Con 5G, la interacción con Gemini es ágil en tareas cotidianas como crear contenido, resolver dudas o utilizar funciones de traducción durante una llamada.

IA en la cámara: fotos más inteligentes

Con la combinación de Gemini y MediaTek, la cámara de tu smartphone evoluciona y va más allá de solo capturar imágenes.

Ahora entiende la escena que quieres fotografiar y analiza elementos como la composición, la iluminación y los sujetos para realizar ajustes de nivel profesional en tiempo real.

Además, facilita la edición al permitir borrar objetos no deseados con facilidad.

Smartphones con MediaTek ideales para Gemini

Si estás pensando en renovar tu equipo, estos celulares integran MediaTek Dimensity y destacan por su potencia en IA:

En 2026, más que usar tecnología, se trata de aprovecharla al máximo.

Un smartphone con procesador MediaTek y la Red 5G de Telcel te permite llevar Gemini a otro nivel, con más velocidad, mejor respuesta y una experiencia más útil en tu día a día.

¿Quieres dar el salto a la nueva generación de IA móvil? Entra a la Tienda en Línea de Telcel y encuentra el equipo que te hará usar el poder de Gemini en su máxima expresión.

Cuéntanos, ¿ya has usado Gemini?