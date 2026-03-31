El Motorola Edge 60 sorprende con diseño y rendimiento real

El Motorola Edge 60 ya está disponible y llega con un diseño prémium, inteligencia artificial (IA) y potencia eficiente en un solo equipo.

Es un smartphone pensado para ti si te gusta crear contenido, jugar, trabajar o simplemente prefieres no quedarte atrás en el día a día con la Red 5G de Telcel.

Si estás pensando en renovar tu equipo actual, este modelo merece que lo conozcas a detalle.

Lee: La primavera es perfecta para probar la cámara del Motorola Razr Fold

Pantalla envolvente y diseño que resiste tu ritmo

El Motorola Edge 60 apuesta por una pantalla pOLED de 6.7 pulgadas con resolución 1.5K y frecuencia de actualización de 120 veces por segundo (120 Hz).

Esto te brinda una buena experiencia al desplazarte, jugar o ver videos, con colores más vivos y movimientos más suaves.

Además, su nivel de brillo permite usarlo sin problema incluso bajo luz intensa, algo que se agradece en exteriores.

Tiene un diseño resistente. Integra certificaciones IP68 e IP69, lo que lo protege contra agua, polvo y situaciones del uso diario. Su construcción lo convierte en una opción confiable si buscas durabilidad sin sacrificar estilo.

Cámara inteligente y rendimiento que sí se nota

El Motorola Edge 60 integra un sistema de cámaras que facilita la creación de contenido. Su sensor principal de 50 MP con tecnología Sony captura imágenes con gran detalle. A esto se suma un ultra gran angular y un teleobjetivo con zoom óptico 3x.

Pero lo realmente interesante está en su inteligencia artificial. Gracias al procesador MediaTek Dimensity 7300, las fotos se optimizan automáticamente:

Mejor enfoque en movimiento

Fotos nocturnas más claras

Video en 4K con estabilización

En rendimiento, este chip fabricado en 4 nm ofrece eficiencia energética y fluidez en tareas exigentes. Aplicaciones, juegos y multitarea funcionan de forma estable.

La batería de 5,200 mAh complementa la experiencia, ofreciendo autonomía suficiente para todo el día. Y cuando necesitas energía, la carga rápida de 68 W reduce los tiempos de espera para que sigas usando tu equipo sin pausas.

El Motorola Edge 60 está disponible en colores azul y verde.

Visita tu Centro de Atención a Clientes más cercano o en la Tienda en Línea de Telcel, donde puedes comprar a meses sin intereses con tarjetas participantes y sin costo de envío.

Telcel 5G, mi mejor decisión

¡Da el salto a un smartphone que sí esté a tu ritmo!

Lee: El Motorola edge 70 encuentra el balance entre estilo y potencia

Ahora ve: