HONOR 600e: la experiencia que eleva tu forma de conectar y crear

Cuando un celular nuevo llega al mercado, conocer sus características es la mejor forma de saber si se adapta a lo que buscas. El HONOR 600e llegó a México con una combinación atractiva de diseño elegante y ultradelgado, funciones de inteligencia artificial y una batería que aguanta días completos.

Como novedad, en su parte lateral encontrarás un botón de IA que te permite acceder a herramientas inteligentes en pantalla, como sugerencias de apps en tiempo real, traducción instantánea, borrador de objetos en imágenes o creación de notas rápidas, todo con un solo toque.

Si estás buscando renovar tu celular y quieres saber si este es el indicado para ti, aquí te explicamos todo lo que necesitas saber.

Lee también: HONOR 600, fotos creativas con IA y batería para compartirlas todo el día

¿Qué procesador tiene el HONOR 600e y por qué importa?

Una de las dudas más frecuentes al elegir un celular nuevo es qué procesador tiene. El HONOR 600e incorpora el MediaTek Dimensity 7100 Elite, un chip de última generación con ocho núcleos diseñado para que todo funcione rápido mientras optimiza el consumo de batería.

A esto se suman 8 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento, una combinación que te permite saltar de una videollamada a un videojuego, editar fotos y revisar tus redes sociales de forma fluida y estable. Además, tiene soporte nativo para las redes 5G de alta velocidad.

Hablando de videojuegos, el MediaTek Dimensity 7100 Elite cuenta con GPU Arm Mali-G610 (unidad de procesamiento gráfico), diseñada para que disfrutes de un juego más fluido y durante más horas. También integra la tecnología MediaTek 5G UltraSave 3.0+, enfocada en mejorar la eficiencia energética durante las sesiones en línea.

Gracias a la tecnología HONOR RAM Turbo, la memoria puede ampliarse hasta 24 GB utilizando parte del almacenamiento interno cuando el sistema lo requiere.

Pantalla que no le teme al sol

La pantalla AMOLED de 6.6 pulgadas del HONOR 600e tiene un brillo máximo de 6500 nits, una característica que facilita la visualización de contenido en entornos con mucha iluminación. Así podrás consultar tus mensajes, navegar o ver contenido con comodidad aunque estés bajo el sol del mediodía.

Su tasa de actualización de 120 Hz hace que todo se vea fluido, desde el desplazamiento en redes sociales hasta los movimientos en videojuegos. Además, ocupa 95% de la parte frontal del teléfono, cuenta con resolución 1.5K y es capaz de mostrar más de mil millones de colores para ofrecer imágenes llenas de detalle.

Cámara de 108 MP con inteligencia artificial

Entre las características del HONOR 600e más llamativas está su sistema de cámaras. Su sensor principal de 108 megapixeles con apertura de f/1.75 captura fotos con gran nitidez, incluso en ambientes con poca luz. Se complementa con una lente ultra gran angular de 5 MP, ideal para fotos grupales o paisajes.

Por su parte, la cámara frontal de 16 MP, integrada estéticamente en la pantalla, te permite obtener selfies listas para publicar en tus redes sociales sin necesidad de filtros adicionales.

Una de las funciones destacadas del HONOR 600e es que el botón de la cámara ofrece recomendaciones inteligentes. Con un solo toque puedes acceder a herramientas como ‘Borrador’ para eliminar objetos no deseados, ‘AI Image to Video’ para animar tus fotos y hasta la opción para poner subtítulos.

Batería que dura y resistencia para el día a día

Si eres de quienes olvidan llevar el cargador, el HONOR 600e puede ofrecerte mayor tranquilidad durante la jornada. Su batería de 6520 mAh brinda hasta dos días de uso moderado o cerca de 29 horas de reproducción continua de video. Y cuando necesites cargarlo, su tecnología de carga rápida de 45 W te regresa energía en minutos.

En cuanto a resistencia, cuenta con certificación IP66, lo que significa que ofrece protección contra polvo y chorros de agua a presión. Su estructura de metal reforzado y vidrio de aluminosilicato lo protegen también de caídas accidentales.

Se trata de un smartphone pensado para acompañarte en distintos escenarios de uso cotidiano.

Lee también: HONOR Magic8 Lite: rendimiento sin límites y durabilidad extrema

El precio del HONOR 600e representa una propuesta que merece tu atención, pues fusiona tecnología, diseño prémium resistente, potente cámara y funciones de IA que amplían tus posibilidades.

Conoce al HONOR 600e en la Tienda en Línea de Telcel y descubre sus opciones de compra. Tu próximo celular ya te está esperando.

Telcel 5G, mi mejor decisión.

Cuéntanos, ¿qué es lo primero que buscas en un celular nuevo?