Jacinto lanza ‘HIPERSENTIMENTAL’ sin filtros

Jacinto inicia una nueva etapa con HIPERSENTIMENTAL, un proyecto que apuesta por la emoción directa, donde todo se expresa tal como surge.

Este lanzamiento se percibe más íntimo y con una identidad que conecta desde lo personal. Las canciones giran alrededor de la ansiedad, el amor y ese impulso constante de pensar de más.

Si buscas música con la que puedas identificarte fácilmente, este proyecto de Jacinto tiene mucho que decir. ¡Dale play desde Claro música!

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HIPERSENTIMENTAL conecta desde la vulnerabilidad

En HIPERSENTIMENTAL, Jacinto transforma emociones complejas en canciones. Cada tema refleja una parte distinta de lo que significa sentir con intensidad.

El sencillo “Qué raro es ser normal” funciona como un punto de partida para cuestionar las expectativas emocionales y abre espacio para aceptar lo que cada persona vive.

A lo largo del proyecto hay momentos íntimos y otros que muestran el caos mental que muchas veces se intenta ocultar.

Sin embargo, aunque parte de experiencias individuales, logra conectar con quienes han pasado por lo mismo.

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Un proyecto que da sentido a sentir de más

El recorrido de HIPERSENTIMENTAL se construye como una historia. Cada canción aporta una perspectiva distinta dentro de la misma idea: vivir las emociones sin reducirlas.

El tracklist incluye temas que van de lo cotidiano a lo más introspectivo, mostrando distintas formas de experimentar la sensibilidad.

También hay colaboraciones que enriquecen el proyecto; se suman nuevas voces como la de Olivia Wald en “Todo el día”.

El mensaje es muy específico, plantea que sentir mucho no es una debilidad, es una forma auténtica de vivir.

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Cuéntanos, ¿te identificas con esta forma de sentir sin filtros?

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