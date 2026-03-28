Los Caligaris se unen a Silvestre y La Naranja en ‘El Reloj Me Miente’

Hay canciones que te acompañan como si fueran un viaje. El Reloj Me Miente es justo eso, una colaboración que fluye entre ideas y emociones diferentes.

Los Caligaris y Silvestre y La Naranja estrenan una propuesta que mezcla su esencia festiva con un sonido más indie.

Este lanzamiento ya está disponible en Claro música y se perfila como uno de las combinaciones más interesantes dentro de la música argentina reciente. ¡Escúchala ya!

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Dos estilos que se encuentran en El Reloj Me Miente

Cuando Los Caligaris y Silvestre y La Naranja coinciden en una canción, el resultado podría parecer inesperado. Sin embargo, aquí todo encaja.

La energía y el estilo escénico de Los Caligaris se mezclan con el sonido indie pop de Silvestre y La Naranja sin perder su sello distintivo.

La canción construye su narrativa alrededor del tiempo, pero no desde lo exacto. Aquí el reloj se convierte en un símbolo que es una excusa para avanzar y disfrutar.

Esa idea se siente tanto en la letra como en la forma en que evoluciona el ritmo.

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Un videoclip que transforma el viaje en historia

El Reloj Me Miente no llega solo. Forma parte del próximo disco de Los Caligaris, un proyecto donde se integrarán también nuevas colaboraciones y sonidos.

El videoclip acompaña esa misma dirección con una estética de carretera, donde el viaje funciona como un símil del proceso creativo compartido.

Lo importante es el trayecto y todo lo que sucede mientras estás en continuo avance.

A lo largo del video, los paisajes en movimiento y los cambios de ritmo transmiten esa sensación de transición constante, como si cada escena representara una etapa distinta dentro de la canción.

Este enfoque acompaña la música y amplifica el mensaje sobre dejarse llevar, adaptarse al momento y disfrutar cada parte del camino sin mirar tanto el reloj.

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Cuéntanos, ¿crees que esta colaboración se convertirá en uno de los grandes hits cuando finalmente se estrene?

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