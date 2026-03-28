El tema inédito de Ed Sheeran y Martin Garrix revive tras años en pausa

Durante mucho tiempo fue una de esas canciones que todos sabían que existía, pero que casi nadie había escuchado completa. Ahora, la canción inédita de Ed Sheeran y Martin Garrix vuelve a emocionar a quienes llevaban más de una década esperando.

El tema se llama Rewind Repeat It y fue creado en 2014, cuando Ed Sheeran ya dominaba el pop global y Martin Garrix comenzaba a consolidarse dentro de la escena electrónica.

Aunque el track llegó a sonar en vivo durante un festival en 2015, nunca se lanzó oficialmente. Algunos conflictos frenaron el estreno y, con el tiempo, muchos pensaron que el proyecto quedaría archivado para siempre.

Si quieres disfrutar de este lanzamiento y agregarlo a tu playlist de Claro música, mantente pendiente porque muy pronto podrás hacerlo.

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Rewind Repeat It sobrevivió al paso del tiempo

La colaboración entre Ed Sheeran y Martin Garrix revive gracias a nuevas señales que han despertado la curiosidad de fans y de la industria musical.

Recientemente, ambos artistas fueron vistos en Nueva York acompañados por cámaras y equipo de producción. Las imágenes se viralizaron rápido y todo apunta a que estarían grabando el videoclip de la canción.

Hay un detalle que llamó la atención, ya que en algunas tomas aparecen caminando hacia atrás, algo que muchos interpretaron como un guiño directo al concepto de “rewind”.

Además, el tema fue registrado recientemente en una organización de derechos de autor con un nombre alternativo, lo que confirma que el lanzamiento podría estar más cerca de lo que se pensaba.

El regreso de un sonido que marcó una generación

Cuando esta colaboración se creó, la electrónica estaba viviendo uno de sus momentos más fuertes. Por eso, para muchas personas, Rewind Repeat It se convirtió en una especie de canción legendaria dentro del género.

Con los años, el tema siguió circulando en conversaciones, foros y videos filtrados.

Esa expectativa fue creciendo hasta convertirlo en un lanzamiento casi mítico. Ahora, esta espera podría jugar a su favor y terminar pronto.

Si finalmente se lanza en las siguientes semanas, cerraría una historia que empezó hace más de una década y podría traer de vuelta ese estilo que definió una época en la música electrónica.

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Cuéntanos, ¿crees que esta colaboración se convertirá en uno de los grandes hits cuando finalmente se estrene?

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