Un material inédito de George Michael finalmente verá la luz, reviviendo una etapa clave que definió su impacto en la música pop.

Este proyecto no llega solo. También incluye una película que captura su histórica gira Faith, mostrando al artista en pleno dominio del escenario.

Si creciste escuchando temas como Careless Whisper, este lanzamiento tiene un valor especial. Es una oportunidad de revivir esa energía única que solo ocurría en sus conciertos.

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El regreso de Faith, una gira que definió su carrera

El archivo nunca visto de George Michael se convierte en álbum en vivo a partir de grabaciones realizadas en 1988, durante su primera gira como solista.

En ese momento, el cantante tenía apenas 24 años, pero ya se perfilaba como una figura del pop mundial. Su estilo, voz y presencia escénica lo llevaron a recorrer más de 16 países.

La película, titulada George Michael: The Faith Tour, fue grabada en París con múltiples cámaras, algo poco común para la época.

Gracias a un proceso de restauración, hoy se puede apreciar con una calidad que acerca esa experiencia a nuevas generaciones.

Además, incluye material adicional como entrevistas inéditas y momentos detrás del escenario, lo que permite entender mejor su visión artística.

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¿Qué significa este lanzamiento para el legado de George Michael?

Será un álbum en vivo con 18 canciones que muestran su capacidad como intérprete en directo.

El repertorio incluye temas de su etapa como solista y también recuerdos de Wham!, el dúo con el que inició su carrera.

Más allá de la nostalgia, este lanzamiento mantiene vigente su influencia en la música actual. Esta gira también representó parte de su identidad como artista independiente.

Hoy, este nuevo material permite redescubrir esa etapa desde una perspectiva más completa, con sonido y calidad visual actualizados.

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Cuéntanos, ¿este lanzamiento te transporta como si estuvieras en uno de sus conciertos?

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