Los álbumes Panini de la Copa Mundial de la FIFATM son una de las tradiciones más reconocidas entre los aficionados al futbol.

Su historia comenzó en México 1970, con el lanzamiento de la primera colección oficial del torneo. Desde entonces, cada edición ha servido como un registro de los jugadores, equipos y momentos más importantes de cada Copa del Mundo.

De México 1970 a Francia 1998

La colección de México 1970 es especialmente significativa por ser la primera de la historia y por incluir a figuras legendarias como Pelé. Las ediciones de Alemania 1974, Argentina 1978 y España 1982 ayudaron a consolidar el fenómeno del coleccionismo, incorporando mejoras en diseño y contenido.

México 1986 se convirtió en una de las colecciones más emblemáticas gracias a la actuación histórica de Diego Maradona. Posteriormente, Italia 1990 y Estados Unidos 1994 reflejaron el crecimiento global tanto del futbol como de los álbumes Panini. Francia 1998 marcó un cambio importante al ser la primera Copa del Mundo con 32 selecciones participantes, lo que amplió considerablemente el tamaño de la colección.

La era moderna

Los álbumes de Corea-Japón 2002, Alemania 2006 y Sudáfrica 2010 incorporaron mejoras en fotografía, impresión y diseño editorial. Brasil 2014 se convirtió en una de las colecciones más populares de todos los tiempos, mientras que Rusia 2018 consolidó el auge de las comunidades de intercambio entre coleccionistas.

Qatar 2022 destacó por combinar la experiencia física y digital, además de quedar ligado al histórico campeonato mundial conseguido por Lionel Messi y la selección argentina.

La colección más grande de la historia

La edición de la Copa Mundial de la FIFA 2026TM, organizada por México, Estados Unidos y Canadá, representa un nuevo hito para Panini. Al tratarse de la primera Copa del Mundo con 48 selecciones participantes, se convirtió en la colección mundialista más grande producida hasta la fecha.

Las estampas más buscadas

Entre las estampas más valiosas para los coleccionistas destaca la de Pelé en México 1970, considerada una de las piezas más icónicas de toda la historia de Panini. También sobresalen las estampas de Diego Maradona relacionadas con México 1986 y las de Lionel Messi vinculadas a Qatar 2022, debido a la relevancia histórica de ambos jugadores y sus logros mundialistas.

¿Por qué algunas estampas son tan raras?

La antigüedad, el estado de conservación, la popularidad del jugador y la cantidad de ejemplares producidos son algunos de los factores que determinan la rareza de una estampa.

Por ello, las piezas de las primeras colecciones y aquellas asociadas a grandes leyendas del futbol suelen ser las más difíciles de conseguir y las más valoradas por los aficionados.

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