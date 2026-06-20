Disfruta de la emoción de ‘As Claro por W Deportes’ en Claro música

El análisis de futbol más completo con voces expertas están en la mejor señal digital.

Por Ingrid Diaz19 junio, 2026
As Claro por W Deportes en Claro música - Blog Hola
Foto: Claro música

La fiesta del balompié internacional está en su punto más alto y la emoción se siente en cada rincón.

Si no quieres perderte ni un solo detalle de las jugadas, debates y noticias de tus equipos favoritos, tenemos la solución perfecta para llevar la pasión contigo: dale play a la estación As Claro por W Deportes directamente desde tu app Claro música y estarás al tanto de todas las novedades.

¿Qué es As Claro por W Deportes?

Este concepto radiofónico nace de una alianza estratégica entre tres gigantes de la información: el diario deportivo AS, W Deportes y Claro sports.

El nombre fusiona el prestigio de uno de los diarios digitales más leídos, la tradición de W Radio y la fuerza visual de Claro sports. Juntos han creado una plataforma especializada que acompaña a la afición con 18 horas de programas deportivos de radio y madrugadas musicales.

Es el espacio definitivo para amantes de la estrategia y los goles, con un alcance digital enorme y transmisión televisiva en 17 países de América.

Con voces que dominan el micrófono y la cancha

Para hablar con toda autoridad sobre futbol, se necesitan personas que lo hayan vivido desde adentro. AS Claro por W Deportes reúne a exfutbolistas que derrocharon talento durante su carrera, tales como Joaquín Beltrán (el eterno capitán de Pumas), Félix Fernández (referente azulgrana) y Adolfo Ríos (exguardameta de las Águilas).

Junto a ellos, un equipo de periodistas y cronistas de gran trayectoria analiza cada jugada:

  • Alberto Lati: historiador y cronista que desmenuza las historias más profundas del deporte rey.
  • Nicolás Romay y Alejandro Orvañanos: líderes de opinión a cargo de las exclusivas del día.
  • Miguel Gurwitz y Antonio Moreno: conductores que suman más de treinta años cubriendo las canchas de todo el planeta.
  • Daniela Cohen y Paulina García Robles: periodista deportiva y comentarista, juntas transforman el debate combinando análisis de futbol con el pulso de las tendencias en redes sociales.
Programación de As Claro por W Deportes en Claro música - Blog Hola Telcel
Foto: Claro música

Programación para amantes del balompié

Desde que sale el sol hasta que termina el día, la programación de ‘As Claro por W Deportes’ está pensada para mantenerte al borde del asiento, con especial enfoque en el torneo local y los torneos internacionales:

  • Juegan ellAS (13:00 h). Espacio exclusivo para el análisis táctico, entrevistas y cobertura del balompié femenil nacional y las ligas europeas.
  • Claro sports en W Radio (15:00 h). Intenso debate con Romay, Lati, Beltrán y expertos que analizan la actualidad con exclusivas en directo.
  • Mesa de los grandes (18:00 h). Periodistas frente a frente discuten los pormenores, las polémicas y el día a día de los cuatro equipos con mayor afición en el territorio mexicano.
  • Jugando Claro (22:00 h). El cierre perfecto conducido por Gabriel Gerberoff. Aquí encontrarás un análisis postpartido profundo, cobertura de conferencias de prensa y enlaces directos a nivel de cancha.

Lleva la pasión del futbol con As Claro por W Deportes en vivo

Ya no hay pretexto para quedarte fuera de la jugada ni perderte las opiniones de quienes saben.

Disfruta de toda la fuerza de As Claro por W Deportes sin costo y sin importar dónde te encuentres. Entra a tu app de Claro música, busca W Deportes 730 AM y vibra con cada partido, debate y análisis de futbol.

#ElDeporteAquiPasa

#ClaroSports

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