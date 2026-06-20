Disfruta de la emoción de ‘As Claro por W Deportes’ en Claro música

La fiesta del balompié internacional está en su punto más alto y la emoción se siente en cada rincón.

Si no quieres perderte ni un solo detalle de las jugadas, debates y noticias de tus equipos favoritos, tenemos la solución perfecta para llevar la pasión contigo: dale play a la estación As Claro por W Deportes directamente desde tu app Claro música y estarás al tanto de todas las novedades.

¿Qué es As Claro por W Deportes?

Este concepto radiofónico nace de una alianza estratégica entre tres gigantes de la información: el diario deportivo AS, W Deportes y Claro sports.

El nombre fusiona el prestigio de uno de los diarios digitales más leídos, la tradición de W Radio y la fuerza visual de Claro sports. Juntos han creado una plataforma especializada que acompaña a la afición con 18 horas de programas deportivos de radio y madrugadas musicales.

Es el espacio definitivo para amantes de la estrategia y los goles, con un alcance digital enorme y transmisión televisiva en 17 países de América.

Con voces que dominan el micrófono y la cancha

Para hablar con toda autoridad sobre futbol, se necesitan personas que lo hayan vivido desde adentro. AS Claro por W Deportes reúne a exfutbolistas que derrocharon talento durante su carrera, tales como Joaquín Beltrán (el eterno capitán de Pumas), Félix Fernández (referente azulgrana) y Adolfo Ríos (exguardameta de las Águilas).

Junto a ellos, un equipo de periodistas y cronistas de gran trayectoria analiza cada jugada:

Alberto Lati: historiador y cronista que desmenuza las historias más profundas del deporte rey.

historiador y cronista que desmenuza las historias más profundas del deporte rey. Nicolás Romay y Alejandro Orvañanos: líderes de opinión a cargo de las exclusivas del día.

líderes de opinión a cargo de las exclusivas del día. Miguel Gurwitz y Antonio Moreno: conductores que suman más de treinta años cubriendo las canchas de todo el planeta.

conductores que suman más de treinta años cubriendo las canchas de todo el planeta. Daniela Cohen y Paulina García Robles: periodista deportiva y comentarista, juntas transforman el debate combinando análisis de futbol con el pulso de las tendencias en redes sociales.

Programación para amantes del balompié

Desde que sale el sol hasta que termina el día, la programación de ‘As Claro por W Deportes’ está pensada para mantenerte al borde del asiento, con especial enfoque en el torneo local y los torneos internacionales:

Juegan ellAS (13:00 h). Espacio exclusivo para el análisis táctico, entrevistas y cobertura del balompié femenil nacional y las ligas europeas.

Espacio exclusivo para el análisis táctico, entrevistas y cobertura del balompié femenil nacional y las ligas europeas. Claro sports en W Radio (15:00 h). Intenso debate con Romay, Lati, Beltrán y expertos que analizan la actualidad con exclusivas en directo.

Intenso debate con Romay, Lati, Beltrán y expertos que analizan la actualidad con exclusivas en directo. Mesa de los grandes (18:00 h). Periodistas frente a frente discuten los pormenores, las polémicas y el día a día de los cuatro equipos con mayor afición en el territorio mexicano.

Periodistas frente a frente discuten los pormenores, las polémicas y el día a día de los cuatro equipos con mayor afición en el territorio mexicano. Jugando Claro (22:00 h). El cierre perfecto conducido por Gabriel Gerberoff. Aquí encontrarás un análisis postpartido profundo, cobertura de conferencias de prensa y enlaces directos a nivel de cancha.

Lleva la pasión del futbol con As Claro por W Deportes en vivo

Ya no hay pretexto para quedarte fuera de la jugada ni perderte las opiniones de quienes saben.

Disfruta de toda la fuerza de As Claro por W Deportes sin costo y sin importar dónde te encuentres. Entra a tu app de Claro música, busca W Deportes 730 AM y vibra con cada partido, debate y análisis de futbol.

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