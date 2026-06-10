¿Te sientes en el limbo musical? Súbele al volumen y descubre ‘Donde quiero estar’, lo nuevo de Playa Limbo

El escenario del pop en español acaba de encenderse con un lanzamiento que te dará una dosis de buenas canciones. Playa Limbo estrena Donde quiero estar, una producción que llega pisando fuerte.

Este álbum es una declaración de libertad, madurez y amor genuino por la música. La banda ha logrado capturar un sonido fresco que equilibra la nostalgia del pop puro con los beats más modernos.

Es, sin duda, un viaje sonoro directo al corazón de sus fans. ¡Dale play desde Claro música!

El origen tapatío detrás de su evolución

Muchas personas melómanas se preguntan constantemente de dónde es Playa Limbo y cuál es el secreto de su sonido. Originaria de Guadalajara, Jalisco, esta talentosa agrupación lleva en las venas el sabor y la calidez tapatía, cuya esencia se nota en cada acorde de su nueva producción.

A lo largo de más de 20 años de trayectoria, las canciones de Playa Limbo nos han regalado joyas inolvidables, como “El eco de tu voz” y “El tiempo de ti”. Sin embargo, Donde quiero estar destaca por mostrar la faceta más honesta y luminosa de la banda.

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Es una propuesta contemporánea que mantiene intacto el sello característico que encanta a su público y que, definitivamente, es el lugar donde quieren estar dentro del competido ambiente musical de hoy.

Este disco de Playa Limbo está compuesto por 11 temas que buscan convertirse en tus próximos himnos personales. Entre las nuevas canciones de Playa Limbo destaca “Balandra”, una hermosa colaboración con Ale Zéguer. Esta melodía brilla por su suave guitarra acústica y una letra que abraza el alma al imaginarte en esa playa mexicana.

Canciones e invitadas que conquistan el oído

Otra pieza que no puedes dejar de escuchar es la homónima “Donde quiero estar”, que habla sobre encontrar la paz en la mirada de esa persona especial. Su ritmo invita a frenar el tiempo y simplemente disfrutar del presente.

El álbum también se nutre de la energía femenina de artistas como Agris, Renee y Taiga Brava, quienes suman sus voces a la de Jass Reyes, vocalista de la banda, para crear texturas sonoras alucinantes. Cada colaboración aporta un matiz único que enriquece el resultado final del proyecto.

La producción estuvo a cargo de Pablo Stipicic, quien logró un balance perfecto. Las letras exploran el amor, la complicidad y el crecimiento personal, y es un disco ideal para escuchar de principio a fin sin saltarte ninguna pista.

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Fieles a su estilo dinámico, Jass, Ángel Baillo (bajo), Jorge Corrales (teclados) y Servando Yáñez (batería) compartieron que este proyecto nació desde la diversión en el estudio. Para el grupo, representa el inicio de una etapa llena de madurez y total conexión con su público. Es la música que querían hacer, entregada con absoluta honestidad.

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