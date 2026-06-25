Celebra el Día Mundial de los Beatles con lo mejor de su música

El Día Mundial de los Beatles se celebra cada 25 de junio para conmemorar uno de los momentos más recordados en la historia de la música. El 25 de junio de 1967, el cuarteto de Liverpool interpretó en vivo All You Need Is Love ante 400 millones de espectadores en el programa Our World de la BBC, la primera transmisión televisiva satelital mundial.

El peso histórico de aquella emisión hizo que seguidores de la banda adoptaran la fecha como una celebración global. Cada año se realizan maratones musicales, tributos en vivo, exposiciones, proyecciones de documentales y otras actividades con el propósito de hacer que el mensaje de los Beatles resuene en todo el mundo: “Todo lo que necesitas es amor”.

Y como no hay mejor manera de celebrar su legado que escuchando su música, te dejamos cinco canciones de The Beatles que puedes disfrutar sin costo en Claro música.

Hey Jude: la canción que abraza

(1968)

Los Beatles lanzaron Hey Jude en agosto de 1968 y rápidamente se convirtió en uno de los sencillos más vendidos de la historia. Paul McCartney la escribió para Julian, el hijo de John Lennon, mientras sus padres atravesaban un proceso de divorcio. Lo que comenzó como un gesto de ternura terminó transformándose en himno colectivo.

McCartney incluyó el legendario y extenso coro final solo como relleno provisional, pero gustó tanto que decidieron conservarlo en la versión final. Así, la canción alcanzó una duración de 7 minutos y 11 segundos, algo revolucionario para la radio de la época.

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Yesterday: la melodía más versionada de la historia

(1965)

Esta canción de The Beatles apareció en el álbum Help! y ostenta el Récord Guinness como la canción más versionada de todos los tiempos, con más de 2,200 grabaciones. McCartney ha contado que, literalmente, soñó la melodía; al despertar, la tocó de inmediato para no olvidarla.

Mientras trabajaba en la letra definitiva, la llamó provisionalmente Scrambled Eggs o ‘Huevos revueltos’ (¡qué bueno que la cambió!). Yesterday es la única grabación del cuarteto en la que no participa ningún otro integrante de The Beatles; solo Paul, su guitarra y un acompañamiento de cuerdas.

All You Need Is Love: un sencillo mensaje

(1967)

Entre toda la música de los Beatles, este tema es uno de los más icónicos. John Lennon, su autor, quiso transmitir una idea simple y universal que cualquier persona pudiera comprender, y terminó convirtiéndose en un manifiesto de optimismo y paz.

La intro incluye fragmentos de La Marsellesa (el himno francés) y referencias a otras composiciones propias, un guiño musical que sus fans disfrutan descubrir.

Yellow submarine: psicodélico y clásico

(1966)

El “submarino amarillo” de los Beatles apareció en Revolver en 1966 con la voz de Ringo Starr, baterista del grupo. Fue concebida como una canción infantil, sencilla y pegajosa, pensada para la voz más característica de los integrantes de The Beatles.

Inspiró una película animada homónima en 1968, hoy considerada obra de arte del diseño psicodélico. Su mensaje de comunidad y alegría la mantiene fresca más de medio siglo después.

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Let It Be: su testamento musical

(1970)

Lanzada pocos meses antes de la separación oficial del grupo (abril de 1970), Let It Be nació de un sueño que tuvo McCartney durante las ya tensas sesiones de grabación del grupo. En él, su madre, fallecida años atrás, le daba calma en tiempos difíciles: ‘Let it be’, es decir, deja que las cosas sigan su curso.

Fue el último álbum y sencillo oficial de los Beatles.

El Día Mundial de los Beatles es la excusa perfecta para redescubrir su música. John, Paul, Ringo y George te ofrecen un “boleto para viajar” con sus interpretaciones. Dales play en Claro música.

Cuéntanos, ¿qué canción de The Beatles te gusta más?