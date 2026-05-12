Rescatel Telcel Plus Inbursa es la mejor forma de mantenerte seguro: te decimos por qué

Rescatel Telcel Plus Inbursa es un seguro de protección familiar disponible las 24 horas con coberturas en México y en el extranjero.

Con este servicio tendrás:

Responsabilidad Civil Privada y Familiar

Apoyo para gastos funerarios

Cobertura por muerte accidental

Ambulancia terrestre en el lugar de residencia

Accidentes automovilísticos

Si lo que buscas es sentirte seguro los 365 días del año, entonces Rescatel Telcel Plus Inbursa es para ti.

Continúa el 2026 de la forma más responsable, contrata un Plan Telcel Libre hasta el 31 de mayo de 2026 y recibe dos meses gratis. Te contamos algunos de sus servicios:

Asistencia en el lugar de residencia. Te acompaña a donde vayas, pues recibirás auxilio vial para atender cambios de llanta, paso de corriente y gasolina; además de envío y pago de remolque y ambulancia en caso de siniestro.

Asistencia en viajes. Lo mejor es que te respalda en tus viajes nacionales e internacionales. Si estás en México, Estados Unidos o Canadá, recibirás asistencia médica, personal, automovilística y legal.

Accidentes personales. El titular queda cubierto.

Responsabilidad civil privada. Se cubren los daños a terceros y se proporciona el servicio de un abogado en caso de accidente automovilístico.

¿Cómo contratar Rescatel Telcel Plus Inbursa?

Contrata, Migra tu línea de Prepago a Pospago o realiza una portabilidad a nuestros nuevos Planes Telcel Libre y recibe dos meses gratis. También puedes marcar *300 desde tu Telcel o llamar a los siguientes números:

• CMDX y área metropolitana: 55 54 47 80 10

• Interior de la república: 800 708 87 00

Obtén estos beneficios pagando $41.00 pesos mensuales IVA incluido. Conoce más sobre el servicio.

Considera lo siguiente:

Promoción válida en Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Morelos. Al contratar algún Plan Tarifario Telcel Libre, Telcel Libre controlado, Telcel Libre MPP y Telcel Libre Controlado MPP, llévate gratis dos meses del servicio Rescatel Plus. Aplica para nuevas contrataciones y portaciones. No aplica para Planes puros de Datos ni Planes Corporativos. Al finalizar los dos meses de promoción, el servicio se dará de baja automáticamente y se podrá adquirir sólo con costo de $41.00 pesos mensuales. El precio publicado ya incluye el 16% de IVA. Información en www.telcel.com, Centros de Atención a Clientes y Distribuidores Autorizados Telcel.

Para mayor información y consulta de pólizas, visita las siguientes páginas de Internet:

www.telcel.com > Personas > Móvil > Servicios Adicionales

www.inbursa.com > Personas > Seguros > Especiales.

Ver términos y condiciones