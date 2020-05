¡Cómo olvidarnos de Brad Pitt y Tom Cruise con esos colmillos largos y ojos hipnotizantes en Entrevista con el Vampiro en la película dirigida por Neil Jordan! Pues ahora AMC compró los derechos de las obras de Anne Rice y las hará series y películas.



La productora AMC Networks Latin America obtuvo los derechos de las obras literarias de la escritora Anne Rice y de esta manera, no sólo Entrevista con el vampiro será adaptada, sino también Las brujas de Mayfair, El vampiro Lestat y La reina de los condenados, Crónicas vampíricas y más, además de que contarán con el apoyo de la escritora.

Sin duda alguna, las obras literarias de Anne Rice han representado un éxito en el nicho, y las cifras de 150 millones de copias vendidas alrededor del mundo lo comprueban.

A partir de este acuerdo, AMC obtuvo los derechos y acceso a 18 títulos que derivan de las sagas de Crónicas Vampíricas y Las Brujas de Mayfair para desarrollarlos ya sea en series o largometrajes.



Algunos de estos títulos, como lo es el caso de Entrevista con el vampiro (1994) o La Reina de los Condenados (2002) ya han sido llevados a la pantalla grande, pero ha sido hace tantos años que es momento de darle un giro más moderno, sin quitarle el toque gótico, y llevarlos a las pantallas de los fanáticos de Anne Rice y por supuesto, a las diferentes plataformas de streaming.

Podemos estar seguros de que estas adaptaciones serán buenas y fieles a su historia, con los toques que los respectivos directores propongan pues como mencionábamos antes, los proyectos contarán con la supervisión de Anne y su hijo Christopher Rice –también escritor–, quienes participarán como productores ejecutivos de todas las series y películas que se realicen, mientras que por su parte, Rolin Jones –quien ha producido proyectos como Weeds, Smash y Boardwalk Empire– será el encargado del desarrollo general de dichos proyectos.



Anne Rice no podría estar más contenta, pues comparte a través de un comunicado que uno de sus sueños está a punto de realizarse.

«Siempre ha sido mi sueño ver los mundos de mis dos series más grandes unidas bajo un mismo techo para que los cineastas puedan explorar el universo expansivo e interconectado de mis vampiros y brujas. Ese sueño ahora es una realidad, y el resultado es uno de los acuerdos más significativos y emocionantes de mi larga carrera».

No es para menos, las obras de Anne Rice, con sus personajes arquetípicos, prometen cautivar a nuevos públicos de generación en generación, pues retratan temas fantásticos que nos fascinan. Tal como dice Sarah Barnett, presidenta de AMC Networks Entertainment Group y AMC Studios, son obras con un valor notable en sus historias y personajes.



Por ahora no basta más que esperar con paciencia y ver las adaptaciones que se han hecho hasta ahora de Anne Rice, pero lo que sabemos es que AMC ya prepara las adaptaciones de Crónicas vampíricas y Las brujas de Mayfair, y no podríamos estar más contentos.

