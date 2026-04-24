Este 10 de mayo mamá merece un Plan Telcel Libre por $599 pesos al mes

El Plan Telcel Libre $599 es una opción ideal para hacerle un regalo a mamá.

El Día de las Madres elegir bien cobra aún más sentido: porque el mejor regalo para mamá no solo es un detalle de un día, sino es un acompañamiento diario.

Ella podrá ver sus series favoritas y apoyarse de herramientas de inteligencia artificial, y todo con una buena conexión.

Conectividad y beneficios que sí hacen diferencia

El Plan Telcel Libre $599 está diseñado para darle más libertad a mamá. Incluye 20 GB para navegar, redes sociales ilimitadas y el 15% de Cashback Telcel mensual para usarlo en los servicios del Ecosistema Telcel.

Además, te da 6 meses de Amazon Prime sin costo para ver series, películas, etc., y envíos gratis sin límite de compra.

También ofrece 3 meses de Google AI Pro, donde mamá podrá probar herramientas como Veo 3 para crear videos a partir de texto, y Nanobanana, que ayuda a generar ideas, organizar contenido y dar forma a proyectos creativos con inteligencia artificial.

Este plan se adapta a su estilo de vida. Tener datos, entretenimiento e inteligencia artificial en un mismo plan simplifica su experiencia y mejora su uso diario.

Un regalo que conecta con mamá

Mamá siempre está: en una llamada, en un consejo o en ese mensaje de “¿ya comiste?” o “avisas cuando llegues” que nunca falla.

Así que este 10 de mayo, regalarle conectividad es regalarle cercanía. Es permitirle estar cerca de su familia, o simplemente tener la tranquilidad de estar siempre comunicada.

Porque más allá de un plan, se trata de acompañarla en su día a día. El mejor regalo para mamá está en Telcel.

Vigencia del 10 de abril al 10 de mayo de 2026.

Telcel 5G, mi mejor decisión.

¿Te imaginas cómo aprovechará mamá su nuevo plan de datos?

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