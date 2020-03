Estado de ánimo y Modo espejo: Lo MÁS NUEVO de Facebook e Instagram

Las historias tanto en Instagram como en Facebook llegaron para cambiar la forma de ver las redes sociales. Gracias a ellas todos podemos estar en contacto con nuestros seguidores, seguidos y amigos en general; es por eso que tanto Instagram como Facebook siempre están en constante actualización y mostrando nuevas herramientas para sus plataformas.

En esta ocasión, han sido dos las posibles revelaciones acerca de lo que podrían estar preparando Facebook e Instagram. Ambas formarían parte de las historias, hablamos de un Estado de ánimo y un Modo espejo.

Muy parecida a la opción disponible al publicar cualquier tipo de post en Facebook, en donde se puede agregar tu “estado de ánimo”, “cómo te sientes” o “qué actividades estás realizando”; Facebook está trabajando en algo muy parecido para sus historias.

Los Estados de ánimo tendrán un fondo diferente para cada uno y se podrán complementar con GIF’s propios de la plataforma, o bien, con fotos y videos cortos creados por los mismos usuarios. Además, se agregará un nuevo diseño a todas las historias de Facebook en general.

Facebook is testing a ‘Mood’ creation mode for Stories pic.twitter.com/xqTHU1RLv6

Los diferentes filtros de Instagram han logrado superar los de Snapchat y popularizarse como nadie nunca hubiera imaginado. Es por eso que Instagram sigue trabajando en nuevas ideas y la más recientemente es la llamada “Modo espejo”; en donde la pantalla se dividirá como si fuera un diamante o muchos reflejos, para compartir una misma foto en diferentes ángulos.

#Instagram is working on a new camera effect called «Mirror» 👀 pic.twitter.com/dvJlfNTVJ1

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) March 11, 2020