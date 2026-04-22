¡Llévalo todo al máximo nivel! Descubre el Plan Telcel Libre $1,299: más datos, más beneficios y 15% de Cashback cada mes

Contrata el Plan Telcel Libre $1,299 con tu mismo número y disfruta total libertad sin Plazos Forzosos.

Aprovecha al máximo tus 55 GB para navegar en streaming, gaming, redes y todo lo que haces todos los días, con la velocidad y respaldo de la Red Telcel.

Tu plan se potencia con 3 meses de Google AI Pro y 6 meses de Amazon Prime sin costo adicional para ti.

Además un 15% de Cashback mensual que te permite ahorrar y adquirir servicios adicionales dentro de Telcel, aprovechando al máximo cada peso de tu plan.

¡Todo sin límites!

Disfruta de Facebook, Messenger, Instagram, X, Snapchat y Uber ilimitados en México, y WhatsApp Sin Fronteras en México, Estados Unidos y Canadá.

¿Te gusta revivir tus mejores momentos una y otra vez?

Con los 20 GB sin costo en Claro drive tendrás espacio de sobra para almacenar tus fotos y videos para siempre.

Expande tu entretenimiento

Tu plan incluye Claro video sin costo donde encontrarás cientos de títulos para maratonear.

Además, todos nuestros equipos cuentan con la garantía Telcel.

¡Es el momento de decidir! Contrata el Plan Telcel Libre $1299 y vive la experiencia de estar en la mejor Red. #PlanTelcelLibre