¡Este 2026 llegó Hot Sale y Telcel tiene promociones para estrenar equipo!

El Hot Sale 2026 ya está aquí y Telcel tiene increíbles ofertas para que puedas estrenar ese smartphone que tanto has deseado, además de accesorios y otros dispositivos que te ayudarán a tener tu Vida Conectada. Aprovecha las promociones de Hot Sale en Telcel.

¿Sabes cuándo es el Hot Sale 2026? Si estás pensando en aprovechar las ofertas de esta temporada, date prisa. La campaña de ventas en línea más grande de México se realizará del 25 de mayo al 2 de junio de 2026.

Durante este Hot Sale, celulares y otros accesorios llegarán hasta tu casa gracias a las promociones bancarias que tiene Telcel para ti. Conoce los descuentos en tus marcas favoritas directamente en la Tienda en Línea de Telcel.

Hot Sale 2026: promociones bancarias en Telcel

15% de bonificación en compras a MSI

Válido en compras entre 6 y 9 MSI en compra mínima de $5,000

Válido en compras entre 12 y 24 MSI en compra mínima de $7,500

Promoción válida del 25 de mayo al 02 de junio de 2026.

Términos y condiciones

Obtén hasta 15% de bonificación en automático al realizar compras a partir de $5,000.00 M.N. en plazos de 6 a 9 meses sin intereses y $7,500.00 M.N. desde 12 hasta 24 meses sin intereses con tarjetas de crédito físicas y digitales BBVA incluyendo tarjetas titular y adicionales en comercios electrónicos participantes. Monto máximo de bonificación: $2,500.00 MXN por día y por cliente durante la vigencia de la promoción. Participan las tarjetas de crédito BBVA físicas y digitales: Azul, Start, Educación, Rayados, Oro, IPN, Afinidad UNAM, VIVE, Platinum e Infinite. Consulta términos, condiciones y restricciones aquí: https://bbva.mx/hotsale.

En Hot Sale, paga a meses sin intereses con tu Tarjeta de Crédito Santander y llévate hasta 15% de cashback, del 25 de mayo al 02 de junio de 2026. Podrás recibir hasta 30% de cashback solamente el 26 de mayo. Aplica únicamente en compras en línea, previo registro del tarjetahabiente. Consulta términos y condiciones aplicables a la promoción en https://www.santander.com.mx/hot-sale/index.html.

Hasta 20% de cashback en compras en línea, con Tarjeta de Crédito y Débito Scotiabank, en comercios participantes.

Válido para compras mínimas acumuladas en línea por $10,000.00, en comercios participantes del 25 de mayo al 02 de junio de 2026 con tu Tarjeta de Crédito y Débito Scotiabank. Se requiere inscripción a la promoción en la App ScotiaMóvil o a través del correo electrónico que recibirán los tarjetahabientes. Límite de bonificación: Tarjeta de Crédito $5,000 por cliente y Tarjeta de Débito $2,000 por cliente. La bonificación se realizará en agosto de 2026. El otorgamiento del cashback está sujeto hasta agotar la bolsa de premiación destinada para la campaña. Consulta términos y condiciones, así como comercios participantes en https:www.scotiabank.com.mx/promociones/hotsale.aspx.

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En Hot Sale, Telcel tiene celulares y mucho más

Durante los nueve días de venta online de Hot Sale, Telcel contará con descuentos de hasta 75% y opciones de hasta 24 meses sin intereses en la Tienda en Línea.

Así podrás encontrar desde ese nuevo smartphone que ronda tu mente –con el que tendrás la mejor conexión y tomarás fotos increíbles– hasta accesorios para complementar tu experiencia de uso, como relojes inteligentes, audífonos, buds y mucho más. ¡Todo en un solo lugar!

Formas de pago disponibles en la Tienda en Línea de Telcel

La Tienda en Línea Telcel ofrece diversas formas de pago prácticas y seguras:

Tarjeta de crédito Visa, Mastercard y American Express

Tarjeta de débito Visa, Mastercard y Carnet

Pago en efectivo en tiendas de conveniencia y establecimientos participantes

Transferencia bancaria (SPEI) con bancos participantes

Centro de Atención a Clientes

Por si fuera poco, cuentas con 12 meses de Garantía Telcel y envío sin costo.

¿Cómo rastrear tu pedido en la Tienda en Línea de Telcel?

Compra con la tranquilidad de poder consultar el estatus de tu envío fácilmente:

Si ya tienes cuenta en la Tienda en Línea , inicia sesión y dirígete al menú ‘Mi Cuenta’. Después entra a la sección ‘Mis pedidos’.

, inicia sesión y dirígete al menú ‘Mi Cuenta’. Después entra a la sección ‘Mis pedidos’. Si realizaste tu compra como invitado, entra al menú ‘Ayuda’, selecciona ‘Rastrear mi pedido’ e ingresa el número de pedido que recibiste en el correo de confirmación de tu compra.

El tiempo de entrega estimado de tus compras en la Tienda en Línea de Telcel es de 3 a 5 días hábiles a partir de la confirmación del pago.

Además, recibirás por correo electrónico actualizaciones y detalles de seguimiento durante todo el proceso de envío.

¡Es el momento de aprovechar las ofertas del Hot Sale 2026 en Telcel! Del 25 de mayo al 2 de junio, haz tus compras en línea desde donde estés y encuentra tu próximo equipo.

Telcel 5G, mi mejor decisión

Cuéntanos, ¿qué te gustaría estrenar este año en Hot Sale?

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