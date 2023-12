Conoce todo sobre el nuevo videojuego de ‘Garfield’

By

Si eres fan de Garfield, el gato más gruñón y perezoso del mundo, debes saber que muy pronto será el protagonista de una película y también de un videojuego.

¿Qué podemos esperar del videojuego de Garfield?

Según información recientemente compartida por Deadline, Garfield será uno de los títulos que se están desarrollando como parte de una alianza entre Stars Collective; una compañía desarrolladora de videojuegos y diferentes estudios de cine.

El objetivo de esta colaboración, es crear experiencias que complementen las historias de las películas.

En este sentido, como parte del estreno de la nueva película de Garfield protagonizada por Chris Pratt y Samuel L. Jackson; donde el gato se ve envuelto en una loca aventura junto a su padre perdido y su amigo Odie, tendremos un nuevo videojuego.

Cabe destacar que aún no se han revelado muchos detalles sobre el título, aunque sí se espera que sea una adaptación fiel de la película; llena del humor característico del personaje creado por Jim Davis.

Además, aún no sabemos en qué plataformas estará, cuándo será su fecha oficial de lanzamiento, ni qué tipo de género o jugabilidad tendrá.

Sin embargo, algunos especulan que podría inspirarse en Stray (2022); un juego de aventura en tercera persona donde encarnamos a un gato extraviado que debe regresar a casa.

Por otro lado, lo que sí sabemos es que Garfield no es ajeno al mundo de los videojuegos, pues en 1995 protagonizó Garfield: Caught in the Act y recientemente estuvo en Nickelodeon All-Star Brawl.

Aún así, desde Garfield: A Tail of Two Kitties (2006) no habíamos tenido un nuevo videojuego inspirado en este personaje.

Por lo cual, un gran número de fans están entusiasmados por la posibilidad de disfrutar de una nueva aventura de Garfield. Aunque tienen en cuenta que estos títulos a menudo duran poco tiempo y están dirigidos principalmente al público infantil.

¿Cuándo se estrena el nuevo videojuego de Garfield?

Teniendo en cuenta que la nueva película de Garfield se estrena el 24 de mayo de 2024 lo más probable es que su videojuego tenga un estreno similar al de Avatar: Frontiers of Pandora y salga un año después que la película.

Cuéntanos, ¿cómo crees que será el nuevo videojuego de Garfield?

