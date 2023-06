Corona Capital: The Cure, Blur y muchos otros grandes en el cartel

Una vez más, el Corona Capital llega para complacer a miles de mexicanos que aman la buena música. Pero en esta ocasión, todo es mucho mejor de lo que pudimos imaginar y más completo de lo que podríamos pedir.

Corona Capital, jamás decepciona

Recientemente se dio a conocer el cartel del Corona Capital 2023 y casi de inmediato causó revuelo en las redes sociales. El Corona Capital es uno de los eventos de música más grandes e importantes en la historia de México, que reúne no solo el talento mexicano, sino también a las mejores bandas internacionales.

Entre algunas de las mejores bandas que se han presentado en ediciones anteriores del Corona Capital se encuentran los Pixies, Portishead, Arctic Monkeys, Massive Attack, Muse, The Killers, Foo Fighters, New Order, The Strokes y muchísimas bandas más.

Y es que, ¿a quién no le gustaría vivir tres días seguidos de música continua en un hermoso y enorme lugar con luces, juegos y sorpresas?

Imagínate, empiezas por la tarde viendo a tu artista favorito de música disco; luego te lanzas al mejor show de hip hop o a un performance de música electrónica alemana con increíbles visuales, y por la noche ves de cerca a The Cure. Espera… ¡¿The Cure?!

Corona Capital 2023

Desde el 2010, cada año el Corona Capital nos ha dado los mejores espectáculos, pero esta vez todo se llevó completamente a otro nivel. Las bandas y artistas del cartel son tantas y tan impresionantes que no sabemos en dónde poner nuestra atención. Pero hay algo que sorprendió más de la cuenta a todos este año…

Y es que después de tantos meses de especulaciones sobre un posible concierto de la icónica banda de rock ochentera The Cure, ya está completamente confirmada su participación en el Corona Capital, junto a The Chemical Brothers, Pet Shop Boys y muchas más bandas increíbles.

Eso sucederá el último día del festival, pero por si fuera poco, durante el primer día podremos ver a los increíbles Arcade Fire, Pulp, Alanis Morissette, The Hives, Two Door Cinema Club, Hot Chip, Roosevelt, Phoenix y muchísimas bandas más.

Para seguir calentando antes de llegar a The Cure, el segundo día del festival tendremos a Blur, The Black Keys, Thirty Seconds to Mars, Kim Petras, Kasabian, Kimbra, Metronomy, Jungle, Neil Frances, Parcels y más, mucho más para que, ahora sí, puedas ver a las bandas más legendarias junto a The Cure el último día.

No nos queda más que esperar a que llegue noviembre para disfrutar de este festival los días 17, 18 y 19 en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Estamos más que emocionados por vivir los mejores tres días de música en vivo. ¿A ti cuáles son las bandas que más te emociona ver?

