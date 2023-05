La reina del Rock Tina Turner fallece a los 83 años

Tina Turner murió a los 83 años en su casa de Suiza. Deja un legado de música, pasión y lucha que marcó a varias generaciones.

Una vida de éxitos y sufrimientos

El nombre real de Tina Turner era Anna Mae Bullock. Nació en 1939 en Tennessee y desde pequeña mostró talento para el canto y el baile. En 1958 conoció a Ike Turner, quien se convirtió en su esposo y socio musical. Juntos formaron el dúo Ike & Tina Turner, que alcanzó la fama con éxitos como Proud Mary y River Deep.

Sin embargo, detrás de las luces y los aplausos, Tina no era feliz. En 1976 dejó a su entonces esposo y comenzó una nueva vida, sin rendirse nunca ante las adversidades.

En los años 80 lanzó su carrera como solista y se convirtió en una estrella mundial. Su voz y estilo únicos conquistaron, conquistó al público con canciones como What’s Love Got to Do with It, Private Dancer y The Best.

Ganó ocho premios Grammy, vendió más de 200 millones de discos y actuó en películas como Mad Max Beyond Thunderdome. En 2013 se retiró de los escenarios y se dedicó a disfrutar de su familia y su espiritualidad.

Tina Turner se fue rodeada de sus seres queridos, según informó su portavoz. Tina fue una mujer que supo transformar el dolor en arte, la debilidad en fuerza y el odio en amor. Su legado seguirá vivo en su música y en su ejemplo. Como ella misma cantaba:

“Simplemente soy la mejor”.

A manera de homenaje a Tina Turner

Descanse en Paz Tina Turner.