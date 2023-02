‘It’ tendrá una fascinante serie precuela titulada ‘Welcome to Derry’

It es sin duda el payaso más terrorífico e importante de la historia del cine, pues además de ser originalmente una creación del rey del terror, Stephen King, las películas de este payaso son realmente obras perfectamente bien hechas y que consiguen muy bien el propósito del terror clásico.

El origen del payaso It

Es muy probable que hayas visto las películas del payaso que atemoriza a niños y adultos; son muchísimas las escenas que lograron quedar en la historia del cine. Cómo olvidar al pequeño Georgie desapareciendo horriblemente en la alcantarilla, las diferentes formas en las que It puede convertirse, la araña gigante y muchas escenas más que sin duda traumatizaron a muchos.

Pero… hay una escena aún más tenebrosa, aquella en que el pequeño Mike le muestra al resto de los protagonistas el viejo libro del pueblo de Derry, donde se pueden ver impactantes fotografías de lo que fue Derry muchísimos años atrás. De pronto, el horrible payaso It comienza a cobrar vida en las fotografías para bailar por todo el pueblo.

Esto les deja claro a los muchachos que aquel payaso maldito no era cosa nueva, que llevaba muchos años atemorizando al pueblo y arrebatando las vidas de niños y niñas. Y aunque todos quisieron averiguar el origen de Pennywise, solo pudieron derrotarlo sin cuestionarse más. ¿No te gustaría saber cómo nació esta maldición y ver más de su maldad?

Welcome to Derry

Aunque Welcome to Derry es un nombre provisional, , el proyecto está confirmado. Los mismos directores de It, Andy y Bárbara Muschietti, anunciaron que ya están planeando la serie y se tratará de una precuela. Esto nos hace pensar que podremos ver el origen de esta increíble historia; que quizá conoceremos más sobre los niños desaparecidos, así como otros elementos que en la película no se hacen explícitos.

Andy y Bárbara Muschietti afirman que la novela It de Stephen King es tan extensa que aún hay muchísimas cosas complejas por seguir plasmando en sus películas, por lo que realmente necesitan hacer esta serie, que les emociona mucho, pues podremos ver detalles increíbles.

Stephen King, por su parte, se pronunció al respecto asegurando que los hermanos Muschietti harán de esta serie algo espectacular y terrorífico. También comentó que realmente le emociona ver la historia de Derry, el pueblo más embrujado de Maine que nos hará temblar de miedo.

Ahora que conoces esta futura serie de It, ¿qué es lo que más te gustaría ver sobre el pasado de Derry?

