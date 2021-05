YOWhatsApp: ¿Qué es y por qué no deberías descargarla?

By

Con más de mil millones de usuarios activos en todo el mundo, está claro que WhatsApp es la app de mensajería instantánea más popular de todas. Sin embargo, sus recientes decisiones con respecto a las nuevas políticas de seguridad y privacidad, han hecho que muchos usuarios recurran a otras alternativas, una de ellas es YOWhatsApp.

YOWhatsApp es una APK (Android Application Package) desarrollada a partir de WhatsApp, la cual brinda una interfaz diferente a la original, con distintas funciones que no se ajustan a las nuevas políticas de seguridad y privacidad de la app. Esto último ha llamado el interés de muchos usuarios, por lo que han decidido descargarla, pero, ¿deberías hacerlo?

¿Qué funciones permite YOWhatsApp que WhatsApp no posee?

La nueva versión de YOWhatsApp incluye funciones que WhatsApp no tiene -o aún se encuentran en desarrollo-, como un mayor control sobre la privacidad, nuevas fuentes de texto, soporte para compartir diferentes tipos de archivos, un modo de bloqueo mediante PIN o huella dactilar, entre otras funciones más.

Por otro lado, este MOD desarrollado por programadores independientes, difícilmente lo encontrarás en las tiendas oficiales de aplicaciones Google Play y AppStore. Esto se debe a que YOWhatsApp no ha pasado por los filtros de revisión correspondientes para ser compatible de forma segura con dispositivos Android y iOS. Entonces, ¿qué tan bueno es descargarlo?

¿Es recomendable descargar YOWhatsApp en tu teléfono?

Cada usuario es responsable de la seguridad de su teléfono al recurrir a aplicaciones no oficiales que brindan más funciones, pero no mucha seguridad. Un claro ejemplo es YOWhatsApp, ya que, al no ser una app que haya sido revisada por Google, podría generar problemas en tu cuenta de WhatsApp, e incluso podría ser eliminada.

Lo recomendable siempre es leer antes sobre alguna APK que te interese e informarte si tu equipo es compatible. Lo ideal es acudir a las apps originales, así mantienes tu privacidad, proteges tu cuenta.

Si quieres saber por cuáles otras aplicaciones WhatsApp podría eliminar tu cuenta, puedes entrar a este enlace e informarte al respecto, así como conocer algunos tips para identificar apps seguras para tu teléfono.

Ten en cuenta que las APK no pasan por el mismo filtro que las apps disponibles en tiendas virtuales. Así que comparte esta información con tus amigos para que todos estén protegidos. 😉

