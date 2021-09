Aunque YouTube también es considerada una red social, lo cierto es que la mayoría de las personas prefieren utilizarla como plataforma exclusiva de videos y entretenimiento. No por nada es la segunda aplicación con mayor cantidad de suscriptores, solo por debajo de Facebook, la cual cuenta con 2,740 millones de usuarios.

Pues bien, teniendo clara la importancia que tiene YouTube en Internet, la plataforma perteneciente a Google no se quiere quedar atrás y ha estado trabajando en nuevas actualizaciones que le permitan a los usuarios realizar más actividades y poder disfrutar de videos en cualquier momento y lugar. Por ello, YouTube ahora te permitirá descargar videos desde la plataforma.

El portal especializado Android Police fue quien confirmó que YouTube está trabajando en una nueva opción para descargar videos de forma nativa desde la versión web de la plataforma. Sin embargo, será una función que solo estará disponible para las personas que cuenten con YouTube Premium, quienes, a partir de ahora, pueden probarla desde el sitio web de la versión beta de YouTube.

YouTube gets official video downloads on the web, saving you from using some very sketchy sites https://t.co/N47BFzVdIV pic.twitter.com/aYODxpn0RB

— Android Police (@AndroidPolice) September 22, 2021