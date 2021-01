A pesar de las últimas noticias sobre las nuevas políticas de WhatsApp, aún son millones los usuarios que consideran esta app de mensajería instantánea como su favorita. Si este es tu caso, entonces te agradará la idea de sacarle el mayor provecho conociendo uno que otro truco que aquí te compartimos.

En esta ocasión te enseñaremos cómo no olvidar responderle a alguien y no dejarlo en visto sin querer. Una herramienta que posee WhatsApp y que no necesita de una app externa, sólo seguir un paso a paso.

Marcar un chat como no leído en WhatsApp para no olvidar contestar

Tal vez no lo sabías, pero WhatsApp cuenta con una herramienta llamada “Marcar como no leído” para no olvidar contestar a esa persona o grupo. Esta función es muy útil si tienes muchos chats activos y no siempre puedes contestar en el momento.

Al marcar como no leído aparecerá un punto de color verde junto al chat o chats que no quieres olvidar contestar. De esta manera, cuando vuelvas a entrar a la app podrás saber qué mensajes te faltó por contestar.

¿Cómo marcar un chat como no leído?

1. Entra a WhatsApp.

2. Pulsa prolongadamente sobre el chat que no deseas olvidar.

3. Selecciona los tres puntitos verticales en la parte superior derecha.

4. Pulsa sobre el botón “Marcar como no leído” y listo.

¡Pero ojo! Recuerda que marcar un chat como no leído no hace ningún cambio sobre las confirmaciones de lectura. Esto quiere decir que si entras a un chat con mensajes sin leer, sales de él y lo marcas como no leído, la otra persona verá en realidad que ya lo has leído con las palomitas azules de “visto”.

Con este recordatorio personal de WhatsApp ya ningún chat se te escapará y ya no serás el olvidadizo que nunca recuerda contestar a sus amigos. 😉

