WhatsApp: Truco para ver más de una vez las fotos que desaparecen

WhatsApp está de estreno y es que recientemente lanzó la opción de las fotos que desaparecen y que solo pueden ser vistas por el destinatario una sola vez. Sin embargo, el ingenio de los internautas siempre es más grande y se ha descubierto un truco para ver dichas fotos en varias ocasiones y pasar desapercibido.

Aquí te compartimos el paso a paso para aplicar el nuevo truco, pero antes debes saber que solo funciona si no has abierto la foto previamente en WhatsApp. De no ser así, ya no tendrás oportunidad de verla una vez más.

Ahora bien, si recibiste una foto que desaparece y no la has visto, este es el método para disfrutarla en más ocasiones:

¿Cómo ver más de una vez las fotos que desaparecen de WhatsApp?

1. Ingresa a WhatsApp Web desde tu computadora.

2. Activa el ‘Modo avión’ en tu teléfono. De esta forma tu computadora y smartphone no se sincronizarán.

3. Abre la foto que desaparece desde WhatsApp Web. Con este método serás capaz de verla una y otra vez, sin que la otra persona se entere de que la abriste.

4. Una vez que cierres WhatsApp Web y desactives el ‘Modo avión’, solo tendrás una oportunidad de ver la foto y después desaparecerá.

El truco es muy sencillo, la única desventaja es que para que funcione deberás utilizar el clásico WhatsApp Web, ya que si lo haces a través del nuevo que integra la funcionalidad ‘multidispositivo’, no importará si activas el ‘Modo avión’ en tu teléfono, WhatsApp desde tu computadora funcionará de forma independiente.

¿Cómo enviar fotos que desaparecen?

Si aún no pruebas esta nueva función, debes saber que es más sencilla de lo que parece. Además, con esta herramienta proteges aún más tu privacidad y seguridad al compartir contenido multimedia a través de WhatsApp.

1. Ingresa a WhatsApp y posterior al chat al que quieras compartirle una foto.

2. Pulsa sobre el ícono de la cámara que se ubica junto a la opción de escribir mensajes.

3. Toma una foto o selecciona alguna de tu galería.

4. Cuando tengas tu foto lista, aparecerá un círculo punteado con el número “1” en la parte inferior derecha de la pantalla. Pulsa sobre el ícono para activarlo y cambiará automáticamente a color verde.

5. Envía tu foto y listo. Habrás mandado una foto que desaparecerá una vez que el destinatario la abra.

Para muchos, las fotos que desaparecen ha sido una de las mejores novedades de WhatsApp. Para ti, ¿cuál crees que sea la mejor de todas?

