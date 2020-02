Cómo saber si ya te leyeron en WhatsApp aún con las palomitas desactivadas

Dos de las principales características que WhatsApp siempre han sido cuidar la seguridad y privacidad de la app y usuarios; es así como con el paso del tiempo ha añadido nuevas funciones que se relacionen a estas últimas. Desde ocultar tu última conexión o desactivar las palomitas azules de “Visto”. Sin embargo, se ha descubierto un error en una de ellas.

Leer: ¿Cómo saber el estado de salud de tu batería Android o iOS?

Resulta que, existe una forma de saber si alguien ya leyó tus mensajes a pesar de que ese contacto tenga las palomitas azules desactivadas. Lo mejor de todo es que, no se necesita de ninguna aplicación externa o extensión, simplemente es un error en WhatsApp que hasta ahora no ha sido resuelto; en donde los mensajes de voz no respetan si las palomitas están desactivadas, y a pesar de tenerlas, se muestran en azul si alguien ya escuchó el audio.

Así que, si buscabas la forma de saber cuando alguien ya leyó tus mensajes, el truco consiste en escribirle y al final mandarle un mensaje de voz; si éste aparece con palomitas azules, en definitiva leyó y escuchó todos ellos.

Hasta ahora no se sabe cuánto tiempo más WhatsApp seguirá funcionando de esta forma, en donde los mensajes de voz te delatan con las palomitas azules activadas. Así que puedes aprovechar mientras esto dure, disfrutando que con tu Amigo Kit tienes redes sociales ilimitadas y la mejor conectividad de #LaRedDeTusEmociones de Telcel.

¿Cómo desactivar las palomitas azules de WhatsApp?

Si tú desconocías esta posibilidad de no mostrarle a alguien que lo dejaste en visto, puedes desactivar las palomitas azules de tu WhatsApp tan sólo siguiendo estos pasos:

Dirígete al menú principal de la aplicación en los tres puntitos en la parte superior derecho Después selecciona la opción “Cuenta” Una vez ahí, elige el menú de “Privacidad” Desactiva la opción “Confirmaciones de lectura” y listo

Leer: YA ES OFICIAL: ¡Así lucirá el modo oscuro para todos los que tengan iPhone!

Gracias a este tipo de herramientas es como WhatsApp se ha convertido en la app de mensajería instantánea más utilizada a nivel mundial. Y tú, ¿conocías alguno de estos trucos ocultos?

Ahora ve: