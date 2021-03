¿WhatsApp Transparente? La verdad sobre esta nueva opción

La app de mensajería instantánea te ofrece diversas funciones como mensajes temporales, ocultar la última conexión, fondos personalizados y más. Aún así continuamente son lanzadas herramientas de programadores externos, las cuáles han sido detectadas por la plataforma de WhatsApp y ha lanzado un comunicado explicando qué pasará en tu cuenta si decides descargarlas. Una de ellas es la nueva opción de WhatsApp Transparente, conoce en qué consiste y si es o no recomendable activarla en tu celular.

¿Qué es WhatsApp Transparente?

Es probable que hayas leído sobre esta nueva opción en redes sociales. Tal como su mismo nombre lo indica, se trata de la app de mensajería instantánea pero sin el tradicional diseño verde y blanco. Luce transparente, así que en el fondo puedes ver la misma interfaz de tu celular.

Sin embargo, no se trata de una opción que esté incluida en las herramientas de tu app, si no de una APK, una aplicación similar a la oficial pero con una apariencia diferente.

¿Es recomendable descargarla?

Esta app es externa a Google Play, por lo que la recomendación es NO DESCARGAR software de páginas no oficiales.

Recordemos que WhatsApp ha publicado en su sitio web la advertencia de que suspenderá las cuentas de los usuarios que usen APK´s, como WhatsApp Plus o GB WhatsApp o más.

“Estas aplicaciones no oficiales son desarrolladas por terceros y violan nuestras Condiciones del servicio. WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad”, señalaron.

La suspensión primero sólo será temporal de acuerdo al comunicado: “Si después de que tu cuenta haya sido suspendida temporalmente no empiezas a usar la versión oficial de WhatsApp, tu cuenta podría ser suspendida permanentemente”.

Lo mejor será que sólo uses apps oficiales de sitios autorizados, como Google Play o App Store. Donde encontrarás opciones seguras para chatear, personalizar tu smartphone, editar fotos, divertirte con juegos y mucho más.

¿Qué opción segura puedes utilizar?

Existen muchas apps seguras que te ayudarán a tener los fondos de chats más originales, como WhatsApp Wallpaper. Así tu mensajería lucirá con tu mejor estilo.

Además, WhatsApp sigue desarrollando funciones y herramientas que te harán más sencillo su uso, como el acceso directo a los stickers.

Ahora que conoces esta información, compártela con tus amigos, para que descubran la verdad sobre WhatsApp Transparente y la razón por la que no se recomienda utilizarla.

