WhatsApp tiene un nuevo cambio y seguramente no lo has notado

WhatsApp trabaja constantemente en nuevas funciones y herramientas que mejoren la experiencia de los usuarios. Recientemente incluyó una novedad dentro del envío de fotos. Si aún no has notado de qué se trata, sigue leyendo para descubrirlo. 😉

Hasta hace una semanas, al enviar o recibir una foto dentro de un chat, solo aparecía en forma de miniatura. Es decir, que era necesario pulsar sobre la imagen para poder verla completa. Esto era causa de algunos memes o bromas.

La app de mensajería ha resuelto esta situación, ahora las fotos que compartes y recibes ya no aparecen recortadas, sino que la miniatura se muestra al 100%. Y lo mismo pasa con los vídeos. ¿Lo habías notado?

Photos and videos in WhatsApp are now even bigger, so no one will be left out of the picture! That’s the perfect reason to smile 😄 pic.twitter.com/2lzG5jLTKz

— WhatsApp (@WhatsApp) April 30, 2021