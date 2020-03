WhatsApp: Ahora puedes silenciar a un contacto dentro de un grupo

Si no te gusta que tu teléfono suene a cada rato y sabes quién es el miembro del grupo que no deja de hablar, ahora lo podrás silenciar sin eliminarlo.

WhatsApp se ha convertido en uno de los medios de comunicación más utilizados a nivel mundial. Parte de su éxito radica en las diferentes herramientas y funciones que este brinda; desde poder mandar mensajes de texto, compartir contenidos multimedia, hacer videollamadas o crear distintos grupos.

Lo cierto es que, después de un tiempo, pertenecer a diferentes grupos se puede convertir en algo no tan divertido si no interactúas tanto en ellos o suelen compartir demasiados mensajes en el día. Por suerte, existe una alternativa, la cual es silenciar estos chats para que tu teléfono no esté vibrando a cada instante. Pero, ¿sabías que también puedes silenciar a un contacto dentro del grupo sin eliminarlo?

Esta nueva herramienta de WhatsApp fue pensada para todos aquellos usuarios que gustan de mandar mensajes y memes a cada rato, que, aunque lo hacen con buena intención, hay ciertos momentos en los que no es bueno que el teléfono esté sonando constantemente; como en juntas, reuniones importantes o a la hora de dormir. Para silenciar a ese contacto sólo tienes que seguir estos pasos:

Si es administrador, tienes que quitarle los permisos de esta forma:

Entra a la conversación en grupo y toca el nombre del chat Desplázate entre las diferentes opciones y selecciona “Configuración del grupo” Aquí encontrarás la lista de todos los miembros y verás quién es Administrador o Administradores Cambia de Administrador para que ahora tú puedas serlo

Después de tener los administradores deseados, deberás seguir estos pasos para silenciar a un contacto en específico:

Vuelve a la “Configuración del grupo” Dirígete a “Ajustes del grupo” en donde encontrarás una opción que diga “Enviar mensajes” Una vez ahí podrás elegir entre “Todos los participantes” o “Sólo administradores”, de esta forma sólo te llegarán mensajes de los que sí son administradores.

Con esto evitarás que tu teléfono suene en todo momento y que algún contacto que no respete el grupo, no tenga permiso de mandar mensajes, pero sí de verlos. Una herramienta que tú puedes disfrutar gracias a tu Amigo Kit que te brinda redes sociales ilimitadas y la mejor conectividad de #LaRedDeTusEmociones

Y dinos, ¿ya sabes a quién silenciarás de tus grupos de WhatsApp? 🤫

